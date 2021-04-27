全球最大奔牛藝術台灣展出！張惠妹「聽海淚牛」亮相、30頭牛快閃

▲「2021國際奔牛藝術EXPO台灣巡展」30頭牛快閃華山草原。（圖／主辦提供，下同）

記者林育綾／台北報導

國際奔牛節是全球最大型、最悠久的公共藝術，如今台灣「2021國際奔牛藝術展」成為全球第101場，精選歷年來各國經典藝術牛，復刻成30頭「世界大使牛」，4/27至29日在華山大草原限定群牛快閃，其中野生救援全球大使張惠妹的「聽海淚牛」更是首度揭幕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲其中野生救援全球大使張惠妹的「聽海淚牛」更是首度揭幕。



「2021國際奔牛藝術EXPO台灣巡展」成為全球第101場奔牛盛事，辛丑牛年特別精選歷年來各國經典藝術牛，復刻成30頭「世界大使牛」齊聚台灣，更首度攜手「WildAid野生救援」，結合野生動物保育主題，創作關懷瀕危野生動物議題的「野生救援牛」，同時加入各個巡展城市與藝術家的10到20頭新創「台灣在地牛」。

▲▼ 30頭「世界大使牛」齊聚台灣。（圖／主辦提供）



而此次台灣巡展的主角「聽海淚牛」也首度揭幕！這頭「野生救援牛」由先前張惠妹的「拒吃魚翅」公益廣告視覺而創作，而阿妹從2020年開始擔任「WildAid野生救援全球大使」，並且積極參與響應公益，聯廣傳播集團創意長狄運昌表示，「我們運用這獨特的眼妝與阿妹的眼神，代表海洋的哭泣和鯊魚的悲鳴，希望藉此喚起人們拒吃魚翅的行動。」

▲▼ 「2021國際奔牛藝術EXPO台灣巡展」。（圖／主辦提供）



主辦表示，「CowParade 2.0」是全球首次之奔牛經典藝術大會集，由台灣啟動，作品不論其創作手法如何，也不論創作者是專業或者業餘，每件作品中所蘊含的創意力、想像力、執行力、關聯性與城市溝通等，都足以發人會心一笑或啟人深思，統稱為「奔牛藝術」 (CowParade Art)。這種由普民藝術而帶動的生活藝術，不高居廟堂，但卻能俯拾可及，真正能提供不分國界現代人的生活創意養分，是奔牛帶給世人的最大意義。

▲30頭「世界大使牛」快閃華山草原。（圖／主辦提供）

此次巡展將由「2009台北奔牛節」的誕生地、華山文創園區開始，從奔牛娘家出發，其意義更加不同且富人情味。籌備會特別在奔行巡展之前，安排三天 (4/27 - 29) 的群牛網路快閃見面會，讓15頭部分的「世界大使牛」與「聽海淚牛」佈展於華山大草原上與牛迷們初見面。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來