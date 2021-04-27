「全裸」上生物課！美女師「器官無碼全露」教學...家長驚喊讚

▲西班牙一名教授生物課的女老師，為了啟發學生的學習興趣，「全裸」露出器官，讓學生一目了然。（圖／翻攝自mikemoratinos Twitter）

圖文／CTWANT

西班牙一名教生物的美女教師維羅妮卡，為了提高學生的學習興趣，在教導人體器官課程時，特地穿上有著人體器官圖案的服裝進行課程；不同於以往的新式授課方式，果然引起學生的興趣，就連家長也相當讚賞。

維羅妮卡在上生物課時，為了讓學生能清楚理解人體的各個器官，特地穿了畫有人體器官的服裝前往授課。透過照片可看到，這件「人體器官服」除了赤裸裸的將肺臟、心臟、大腸及小腸等臟器全部嶄露無遺之外，就連全身的肌肉和血管分布也能看的一清二楚。

▲生物課女老師穿上特製的全身器官服裝，果然讓學生上生物課一次就記住。（圖／翻攝自mikemoratinos Twitter）

起初有許多學生因從未見過人體臟器而感到害怕，但在經過維羅妮卡的講解後，讓學童們皆能清楚認識存在於體內的器官，也讓如此特別的教學方式獲得廣大迴響。維羅妮卡表示，許多家長原本認為，即使求學階段孩子並未全面了解課本上的內容，長大後也自然能學會，然而，這樣的觀念卻是錯誤的。

維羅妮卡表示，讓孩子對學習產生興趣，才是教學最重要的事情，「對孩子直接簡單明瞭的說，讓孩子記得更深刻，也讓孩子有自我保護的意識。」因此她才想出了如此別出心裁的授課方式，不但可增加學生學習的意願，也獲得了學校與家長的一致認同。

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