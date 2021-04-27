日月潭下雨水庫仍渴！賈新興曝5／4有望見今年梅雨季首波鋒面

記者黃翊婷／綜合報導

日月潭26日下午2時許終於下雨了！根據中央氣象局公布的各縣市最大值雨量站資料顯示，日月潭測站26日0時至27日清晨5時40分，測得累積雨量為28毫米，雖然還是難解旱象，但不無小補。若要真正解緩中南部的水情，恐怕還是要等到5月的梅雨季。

日月潭26日下午2時許終於迎來雨勢，當地居民目睹這一幕都十分開心，還有不少人拿出手機記錄這一刻。日月潭氣象站主任張永政指出，這場雨勢算是近期日月潭地區較大的，期望可以累積到40毫米的雨量，對解決水庫乾涸問題來說不無小補，但要真的解決儲水問題，附近的集水區至少要下好幾場100毫米以上的雨，才能讓水位回升。

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▲日月潭下雨仍難解旱象。（圖／記者高堂堯翻攝）

不過，根據中央氣象局公布的各縣市最大值雨量站資料顯示，日月潭測站26日0時至27日清晨5時40分，測得累積雨量為28毫米，距離預期的40毫米仍有一段差距。張永政表示，目前台灣氣候是以熱對流為主要的天氣型態，但也因為對流雨下的區域不固定，對於旱象恐怕難解，不過好歹聊勝於無。

而在經濟部水利署網站公布的水庫水情資料中，日月潭水庫目前的有效蓄水量為3779萬立方公尺，蓄水百分比為29.55％。由於先前中央氣象局曾表示，若想解緩中南部水情，恐怕還是要等到5月梅雨季；氣象專家賈新興26日在臉書PO文指出，從短期的預測資料來看，5月4日至5日福建北部似乎有鋒面建立的現象，至於會不會南下影響台灣、成為今年梅雨季開始的第一波，還要進一步觀察太平洋高壓的強度，如果太強，鋒面就下不來。

▼▲日月潭現在（上圖）與過去（下圖）的水量對比。（圖／記者林振民攝、日月潭國家風景區管理處提供）