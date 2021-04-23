她「晃動超美雪乳」迎接飲料　外送員手抖掉錢：一整天都充滿活力

▲台北一名美女23日下午晃動32D雪乳開門迎接飲料。（圖／翻攝自臉書）

記者陳雕文／台北報導

台北一名美女23日下午晃動32D雪乳開門迎接飲料，外送員喜孜孜遞上後，在收錢時一個不小心導致零錢掉滿地，美女沒生氣，還彎腰拾起外送員沒拿好的銅板，霸氣外露完整事業線，最後還送外送員一杯飲料！外送員心情超好還發文說，「一整天都充滿活力」；美女受訪時說，「只要有點飲料就會多送一杯給外送員，感謝辛苦的外送員」。

▲22歲的夏予薇身材火辣，家住宜蘭，目前在台北擔任美容、美睫師。（圖／夏予薇授權提供）

據了解，今年22歲的夏予薇（以下稱Dora）身高164公分，擁有32D雪白雙峰才40多公斤，其粉絲專頁的照片乍看還以為是外拍模特的作品集，充滿各種性感照，但其實Dora的職業是美容美睫，只是喜歡透過照片記錄生活，並在社群網站跟大家分享大小事，但沒有參與外拍。Dora笑說，「的確很多人都誤會」。

▲夏予薇的粉絲專頁目前已破千人追蹤。（圖／夏予薇授權提供）

Dora表示，「從我開始透接觸外送平台，只要有點飲料就會多買一杯送給外送員，感謝辛苦的外送員，但要跟我喝一樣的哈哈哈」。

而外送員把Dora拿飲料、彎腰撿零錢的錄影畫面，在臉及胸部打上薄薄馬賽克後PO上臉書，遭網友批評，「你要分享她人美心也美，可以用文字就好，把影片放上來很噁心」，對此Dora回應，「不會覺得不舒服呀，外送員有打馬了，有尊重到她的個人隱私，也覺得各行各業都有辛苦的地方，更應該要互相體諒加油鼓勵」。

▼夏予薇人美心也美，點外送飲料都會多買一杯送給外送員。（圖／夏予薇授權提供）