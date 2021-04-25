遭中壢警盤查上銬！女老師今出面提告：我覺得好戲劇化

▲詹女對員警提告。（圖／記者楊熾興翻攝，下同）

記者林昱萱／綜合報導

一名擔任非洲鼓老師的詹姓女子日前搭火車到中壢，於步行前往上課地點的途中遭到警方盤查，而詹女拒絕並罵了一句很蠢後，竟然當場被壓制帶回警局，扣押了近9小時才被放出來，整起事件引發社會嘩然。對此，詹女於25日上午9時許現身到派出所，要求警方公布畫面，並對員警提出告訴。

詹女提到，自己是一個正常的公民、也有法律常識，知道自己該怎麼做，也不會因此對警察們都有偏見，提告的那一位員警，自己至今都沒有公布他的名字，因為覺得也要尊重對方，而至於提告的部分，是提告強制罪，但自己有可能也會提告中壢分局長，甚至是求償。

此外，對於今天報案提告的時的情況，詹女也說，今天的警方非常有禮貌地把我請到辦公室，還給我水喝，口氣非常溫柔，他們好有禮貌，我覺得是天堂地獄的差別，突然這麼尊重我，真的覺得好戲劇化，太好笑了。

這起事件發生在22日，當時穿著制服的警察以「我沒看過你，你是誰？你從哪裡來？你要幹嘛？有沒有帶證件？你叫什麼名字」就要求她拿出證件接受盤查，她認為警察的盤查理由並不合理因此拒絕，並告訴對方「你可以跟我去，就在不遠處，我要去上課，你可以跟我來，再走兩分鐘就會到了，你就會知道我是誰」。

警察仍繼續限制其行動自由，詹女為自保，拿出手機蒐證過程，竟反被員警奪走手機，還對她施加暴力推打、拉扯、強迫戴上手銬，詹女被當場壓制在馬路上，雖大聲呼喊救命，卻沒有人對她伸出援手，員警掐著她的脖子，她也造成腿部手肘多處瘀青、擦傷、脫皮，之後更是被帶回警局，強制扣押了9個小時，直至當天晚間6時許才在桃園地檢署獲釋。