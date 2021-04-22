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社會 社會焦點 保障人權

送貨員搞丟2包裹「價值破萬」！回收翁撿走被抓　急喊：是空箱

記者趙蔡州／綜合報導

台北市一名貨運人員日前在遞送包裹時，沒發現手推車上有2個包裹掉落，事後回頭尋找時，包裹已經被人撿走，嚇得他立刻報警。警方調查後發現，包裹是被一名撿拾回收的老翁拿走，但老翁供稱「撿到的是空紙箱」，貨運人員卻堅持「裡面有禮券、化妝品」價值破萬，雙方各執一詞。

▲澳洲一名女子收到包裹，裡頭竟是爺爺的頭骨。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲送貨弄丟2包裹「價值破萬」，回收翁撿走被抓，急喊：「是空箱。」（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

根據《東森新聞》報導，貨運人員在巷弄內運送包裹，手推車上包裹堆的非常高，他只能一邊努力維持平衡，一邊緩緩推著手推車前進，不料下一秒邊邊有2個包裹因為碰撞到牆壁，從包裹堆中滑落在地，他當下卻沒有察覺，直到事後清點數量，發現少了2個包裹，才趕緊回到現場尋找，但包裹卻已經被人撿走。

▲▼包裹價值怎證明？ 送貨弄丟2包裹 回收翁撿走稱：是空箱。（圖／東森新聞）

▲由於老翁確實曾經碰觸紙箱，警方仍依侵占罪將人移送。（圖／東森新聞）

由於包裹內有價值6500元超商禮券及高價化妝品，一旦遺失包裹恐怕要賠償上萬元，貨運人員嚇得立刻報警。警方調閱監視器畫面後，發現包裹是被一名回收老翁撿走的，隨即找上老翁詢問包裹去向，老翁卻供稱「撿到時就是空紙箱，已經拿去回收掉了」，由於老翁確實曾經碰觸紙箱，因此仍依侵占罪將人移送。

由於侵占罪屬於公訴罪，儘管老翁聲稱只是做回收，警方仍要依法處理，而貨運業者把民眾包裹弄丟，除了要想辦法證明，包裹內確實是有高價物品外，可能也必須先賠償民眾損失金額，至於後續能不能成功討回損失，就要看檢警調查及法院審判了。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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