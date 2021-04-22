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社會 社會焦點 保障人權

2億詐欺女王再被逮！人頭買330萬房實登680萬詐貸　被她吹哨揪出

記者陳以昇／新北報導

新北市刑大接獲民眾檢舉，指稱房子實價登錄680萬，但實際成交金額為330萬，明顯落差很大，於是向新北地檢舉報。警方循線調查，發現一名金姓女子利用人頭買房，再偽造買賣契約向銀行詐貸540萬，經蒐證掌握證據，將金女等8人詐貸集團逮捕，警方將持續擴大偵辦追查不法所得金錢流向，並清查有無其他共犯。

▲▼44歲金女（後方）多次佈局向銀行詐貸高達2億元，被新北市刑大逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲「詐欺女王」金姓女子(左一)重出江湖，被新北市刑大逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，新北市一名孫姓屋主將位於淡水區仁愛街房子以330萬元賣出，女兒在實價登錄查看時，赫然發現金額竟是680萬，於是向新北地檢舉報。新北市刑大組成專案小組進行調查，發現曾涉詐貸銀行2億的「詐欺女王」、44歲金德儀竟是幕後主腦，經2個月蒐證調查，將她及其他詐貸集團共犯8人逮捕。

▼金女詐貸過程 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼44歲金女（後方）多次佈局向銀行詐貸高達2億元，被新北市刑大逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，金女與蕭姓父子等8人共組詐貸集團，從2012年起，多次佈局向銀行詐貸超過2億元。日前金女得知孫姓屋主要賣房，由旗下成員用偽造身份出面進行買賣，以330萬元成交，在完成買賣契約及所有權轉移登記後，偽造賣方印鑑、簽名，製作假的買賣契約，向銀行以680萬元成交價，詐貸540萬元。

▼屋主女兒發現實價登錄上金額680萬元，與賣出的330萬落差甚大 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼44歲金女（後方）多次佈局向銀行詐貸高達2億元，被新北市刑大逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

由於金女經手的房屋賣賣，曾有貸款人繳不起房貸，遭銀行查封拍賣，就在查閱貸款資料時，發現抵押的物件，在實價登錄裡的價格，竟遠低於核貸時的金額，進而查出金女詭計。而此次孫姓屋主物件，在還沒完成核貸時，就被發現實價登錄有異，讓警方得以順利偵破。

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