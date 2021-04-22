一對上暗號...2辣妹同時出動「用嘴服務」！他才爽到一半　門開了

▲劉男媒介女子進行性交易，被依法判5月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／高雄報導

一名劉姓男子是高雄某間會館之負責人，但他卻在店內容留、媒介多名女性為不特定男客從事半套、全套性交易，自己則從中抽取傭金，而有時還會一次派出兩名小姐為同一名男客服務。對此，高雄地院審理後，依法判他5月徒刑，得易科罰金。

判決指出，劉男是該會館負責人，負責進行看顧櫃台、接待客人、收費、記帳等工作，但他卻涉嫌讓店內的女服務生為來店內消費之男客，進行半套、全套的性交易行為，而其交易代價為每40分鐘1700元，劉男會從中抽取500元，餘款則由女服務生所得，而有次一名男客前往該會館欲進行性交易，雙方講明價碼後，劉男則立即派出陳姓、郭姓2名小姐到305號房為該名男客服務。

緊接著同一日下午，又有兩名男客到該店進行消費，而劉男也趕緊派出兩名小姐分別到306號、309號兩間房間為男客進行性交易，當各個房間進行性交易到一半時，恰巧遇到警方持搜索票前往該處搜索，當場將幾人逮捕，並於現場扣得日報表、保險套、名片等物，而劉男被捕後，也對於案情坦承不諱。

對此，法官認為，劉男的行徑已經敗壞社會善良風氣，所為實不足取，念及其犯案後坦承犯行，態度尚可，兼衡其容留猥褻、性交行為所經營規模、犯罪手段等情節、智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀後，依犯圖利容留性交罪，判處他5月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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