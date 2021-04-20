網傳退警陳抗「碰瓷」被控傷害　南警：根本沒提告反挨告

▲台南市警六分局指出，莫姓退警欲向蔡英文總統陳情，警方以柔性處理方式，事後也無對莫員提出任何告訴，相關員警反遭莫員提告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

退休警察莫姓男子，前往台南市立棒球場要向蔡英文總統表達不滿暨遞交陳情書，轄區市警六分局出面處理協調，副分局長代為接受轉交陳情書，莫姓退警方才和平離去，惟網友指稱莫員事後遭警方提告，並傳訊南檢說明，市警六分局澄清指出，警方並未向莫員提告，反是莫員向檢方提告警方涉嫌傷害、妨害自由。

台南市警六分局指出，六分局於2021年3月13日下午1時至6時，於台南市立棒球場執行總統安維勤務，現場陳抗人士莫姓退警表示要向警衛對象蔡英文總統表達不滿暨遞交陳情書情事，現場執勤人員了解後，引薦永和警衛室組長代表接受陳情書，但莫員堅持要親自當面陳交蔡總統，後經六分局現場人員協調，由吳麗娟副分局長代為接受轉交陳情書給特種勤務中心，莫姓退警方才和平離去。

事後警方並未對莫姓退警提起任何告訴，惟莫姓退警事後則向台南地檢署遞狀控告相關警方人員涉嫌｢傷害、妨害自由｣等告訴案。莫姓退警20日將至台南地檢署對承辦檢察官提出相關案情之說明，並非如網路臉書陳述「以被告身分」遭傳喚出庭。

對於20日網路｢臉書｣所述｢退休警察陳抗"碰瓷" 案，反遭台南市政府警察局、第六分局等提告傷害案，警方鄭重澄清事實真相如下：一、當日莫姓退警陳情後，和平離去，警方並未對莫姓退警提起任何告訴，事後反遭莫姓退警至台南地檢署提告警方｢傷害、妨害自由｣等告訴案；二、莫姓退警陳情期間，警方除依法行政外，並以柔性處理方式，如引薦永和警衛室組長接見、轉交陳情書等方式，協助其依法表達訴求，並無指稱情事。

據了解，莫員指控當時他要遞交陳情書時，被六分局警方強制帶離現場，造成他的腳受傷，他認為他並不會危及蔡英文總統安危，卻被六分局警方強制帶離導致受傷所以依法提告。

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