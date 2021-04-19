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狂戀93歲老吊燈！她上電視甜蜜喊嫁　懶理眾人眼光：沒有傷害到誰

▲▼ 英國35歲女子決定要嫁給一盞百年老吊燈。（圖／取自免費圖庫Pixabay、翻攝自推特／@rlangjournalist）

▲英國一名女子決定要嫁給百年老吊燈。（圖／取自免費圖庫Pixabay、翻攝自推特／@rlangjournalist）

記者葉睿涵／綜合報導

英國38歲女子利伯緹（Amanda Liberty）在電視節目《Steph的盒裝午餐》中表示，她對物體有著特別的情感，能透過物體感到到它們所散發的能量，並決定要嫁給一盞百年老吊燈盧米涅（Luminere）。

綜合《太陽報》等外媒報導，利伯緹此前曾與幾樣物品「談過幾段戀愛」，她在13歲時愛上一個爵士鼓，並與之維持了10年的「感情」。在她27歲時，她又瘋狂愛上美國的自由女神像，還將自己的姓氏從惠特克（Whittaker）改為「自由」（Liberty）。

利伯緹在接受主持人麥戈文（Stephanie McGovern）的採訪時透露，她決定安定下來，並嫁給高齡93歲的吊燈盧米涅，「我知道很多人會認為愛上吊燈很奇怪，但我並沒有瘋，我一看到它就無可自拔地愛上它，它多美麗啊，於是我花了500美元買下它」。

她補充道，「我不像多數人一樣將物品視為無生命的東西，你聽過『泛靈論』（Animism，又稱萬物有靈論）嗎？人們可以透過物體感受到能量，它並不是大家所想像的一樣靜止不動，它們都有能量，我能感受到這盞吊燈所散發出的驚人能量，所以深深地愛上了它。」

過去曾有醫生表示，利伯緹不是一般的收集癖，而是罕見的「性戀物癖」患者，但亞曼妲似乎不以為意。她指出，儘管親友們無法理解她的情感，但他們仍願意為她獻上祝福，「我並沒有傷害任何人，我只是跟隨我的心去做事而已」。

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