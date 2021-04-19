太魯閣善款「11.1億」現金支付　陳時中：用不完會依比例再發放　

▲衛福部部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

太魯閣事造成嚴重傷亡，衛福部在4/3開設賑災專戶，總共募得約11.1億元，目前初步規劃每位罹難者家屬可領1500萬元，傷者10萬到700萬元。但由於善款金額高達11多億元，外界也質疑如果發不完怎麼處理？衛福部提出的報告也指出，捐款若沒用完，將依比例再發給受災者。

陳時中今出席立法院社會福利環境委員會「0402台鐵408次列車事故捐款管理及監督委員會之捐款管理」備質詢，多位立委針對賑災專戶募款提出不少質疑。

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民眾黨立委賴香伶指出，民間團體募款要有申請書，還要送審核，沒有用完的善款，在規定期限後就不能再使用，可是政府重大災害募款責沒有事先申請的規定。民進黨立委賴惠員也提到，《公益勸募條例》沒有規範政府募款相關機制。民進黨立委蘇巧慧更要求，政府針對重大災害募款應該法制化。

針對多位立委提出的質疑，陳時中回應，這次事件除了心理重建外，其他相對比較單純，所以會用「現金支付」的方式去處理，希望短時間內把錢發下去。在法規疑慮方面，現行法律並沒有規範政府重大災害募款，沒用完的善款如何處理，陳時中也同意法規上應更明確，表示會盡快跟政院討論，會儘速提出修法。