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曾經香蕉=錢！全台唯一「香蕉研究所」開展　藍寶堅尼滿載台灣蕉

▲▼台灣香蕉研究所與台灣文創發展基金會，共同舉辦「台灣好蕉情 Go Bananas！」展覽。（圖／台灣文創發展基金會提供）

▲旗山二代蕉農陳壽山領軍，千萬超跑藍寶堅尼載滿滿香蕉入場。（圖／台灣文創發展基金會提供）

記者林育綾／綜合報導

寶島代表水果「香蕉」曾經價值幾乎等於錢！全台唯一「台灣香蕉研究所」與台灣文創發展基金會共同舉辦「台灣好蕉情 Go Bananas」展覽，除了有豐富的跨界收藏，還有平常難見的香蕉品種、領先全球的抗病育種研究成果、讓人大開眼界的香蕉知識⋯等，即日起在華山1914文創園區登場。

▲▼台灣香蕉研究所與台灣文創發展基金會，共同舉辦「台灣好蕉情 Go Bananas！」展覽。（圖／台灣文創發展基金會提供）

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▲台灣香蕉研究所與台灣文創發展基金會，共同舉辦「台灣好蕉情 Go Bananas！」展覽。（圖／台灣文創發展基金會提供）

香蕉由於取得容易、價格親民、營養價值豐富，成為老少皆宜的隨身水果，不論是日常點心、馬拉松運動員快速補充能量、登山客預防抽筋，甚至失戀、憂鬱時都可以來根香蕉，而香蕉全株皆可利用，包括纖維能做衣服，香蕉皮可製成肥皂，花苞還可以泡茶。

「台灣好蕉情 Go Bananas」在昨16日舉行開幕，除了以百年留聲機揭開序幕，還有蕉農騎著老鐵馬領隊，緊接在後是千萬超跑載滿香蕉登場，藍寶堅尼Lamborghini車隊由蕉農二代陳壽山領軍，象徵與場內的共同迎接香蕉產業蓬勃輝煌的未來發展。

▲▼台灣香蕉研究所與台灣文創發展基金會，共同舉辦「台灣好蕉情 Go Bananas！」展覽。（圖／台灣文創發展基金會提供）

▲打開超跑藍寶堅尼的後車廂內，載滿滿滿的香蕉，民眾紛紛搶拍留念難得的景象。（圖／台灣文創發展基金會提供）

展覽內容帶觀眾搭上「香蕉時光機」，從過去「香蕉幾乎等於錢」的輝煌歷史，到現在領先全球的抗病育種研究成果，還有豐富的跨界收藏、許多平常難見的香蕉品種，各個生長階段的種苗植株，都真實的展現在眼前。

而位在屏東九如鄉的「財團法人台灣香蕉研究所」是全球少見、也是台灣唯一的香蕉研究機構，以全球首創組織培養技術量產商業種苗及育成抗(耐)香蕉黃葉病品種聞名，除了獨自研究外，也與大同公司協力研發智能溫室及中研院發表的分子標記成果，讓觀眾透過科學深入香蕉的世界，認識香蕉的一生。

▲▼台灣香蕉研究所與台灣文創發展基金會，共同舉辦「台灣好蕉情 Go Bananas！」展覽。（圖／台灣文創發展基金會提供）

▲「台灣好蕉情 Go Bananas！」展覽帶觀眾搭上香蕉時光機。（圖／台灣文創發展基金會提供）

▲▼台灣香蕉研究所與台灣文創發展基金會，共同舉辦「台灣好蕉情 Go Bananas！」展覽。（圖／台灣文創發展基金會提供）

▲國際藝術家朱振南也特別提供4幅香蕉書畫進行義賣。（圖／台灣文創發展基金會提供）

國際藝術家朱振南也特別提供4幅香蕉書畫進行義賣，所得50%將捐贈給財團法人台灣文創發展基金會，一同推動台灣農產及地方文化。另也邀請藝術家吳玉琴，展出旗山蕉園回憶的系列作品，透過寫實的畫風，讓當年的風景得以重現，看見蕉農們昔日的工作樣貌、旗山蕉園的生氣蓬勃。

▲▼台灣香蕉研究所與台灣文創發展基金會，共同舉辦「台灣好蕉情 Go Bananas！」展覽。（圖／台灣文創發展基金會提供）

▲「金屋藏膠」在現場使用百年骨董喇叭花留聲機(1906年發行) 播放。（圖／台灣文創發展基金會提供）

台灣知名黑膠、古董留聲機收藏家「金屋藏膠」也參與規劃，精選出日治時代至今，跨時代、跨語言的18張蟲膠、黑膠唱片，詳述其中音樂與香蕉的故事。

▲▼台灣香蕉研究所與台灣文創發展基金會，共同舉辦「台灣好蕉情 Go Bananas！」展覽。（圖／台灣文創發展基金會提供）

▲特別邀請古董留聲機收藏家「金屋藏膠」參與規劃，精選出日治時代至今，跨時代、跨語言的18張蟲膠、黑膠唱片，詳述其中音樂與香蕉的故事。（圖／台灣文創發展基金會提供）

【台灣好蕉情 Go Bananas！】
活動時間：2021/04/16（五）-05/02(日）11:00-18:00
活動地點：華山1914文創園區 中7B館

2021台灣文博會「華山文化概念展區」

▲▼2021台灣文博會主題館「相信律」（圖／2021台灣文博會提供）

▲2021台灣文博會主題館「相信律」，此作品代表人生中可能坐過的各種椅子。（圖／2021台灣文博會提供）

2021台灣文博會以「Supermicros數據廟－匯聚相信的力量」為題，「華山文化概念展區」自4月16日至25日在台北華山文創園區登場，主題館「相信律」是一個虛實沉浸的動態展覽，解析台灣習以為常的生活流程，調配出相信的配方，發現相信瞬間的共感，透過儀式展演，融合體驗並累進數據，打造一座匯聚台灣自信的文化共創神殿。

▲▼2021台灣文博會主題館「相信律」（圖／2021台灣文博會提供）

▲2021台灣文博會主題館「相信律」。（圖／2021台灣文博會提供）

而工藝館「微物集會」重新定義工藝，思索工藝面對未來的解答；地方群展以「著時」的概念，講述台灣的天、地、人、精神，以地方總論館的「北回朝聖路」，東西串連嘉義縣及花蓮縣館，共譜在地智慧、產業形貌與風土現場。

其中嘉義縣館的「照起工」展現職人順天地、堅毅踏實的性格；花蓮縣館的「據說考古隊」帶大家考證流傳在地的山海神話；「愛的合作社」則帶來創新式體驗經濟，將限地食材、限量食譜轉化為限時體驗的共聚現場，演繹台灣共融的文化基因。

▲▼2021台灣文博會「花蓮館：據說考古隊」（圖／記者林育綾攝）

▲2021台灣文博會「花蓮館：據說考古隊」。（圖／記者林育綾攝）

緊接松山文創園區以設計品牌為主題打造「匯聚宮」、花博公園爭艷館以圖像授權為主題打造「萬神殿」，在4月21日至25日展出；同時還有主題選品店及線上文博會專區，線上線下同步登場。

2021台灣文博會「華山文化概念展區」
地點：華山1914文創園區
開放時間：4/16-4/18 10:00-21:00、4/19-4/22 10:00-20:00、4/23-4/25 10:00-21:00
＊相關資訊：2021台灣文博會官網2021台灣文博會臉書

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