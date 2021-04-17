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國小女生「鬼抓人」臉撞鐵欄杆！門牙斷了...家長求償27萬

▲學生上下學,路隊,警察,學童,小學放學,小學生,校園安全,教育,國小（圖／記者季相儒攝）

▲國小孩子玩「鬼抓人」撞斷門牙，賠償問題鬧上法院。（示意圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄市某國小11歲劉姓男童與女同學玩「鬼抓人」，不慎推倒對方，導致陳姓女童撞斷門牙、須裝牙套。事後，男童雙親雖致歉，並賠償1200元紅包。但女童家長認為後續費用遠遠不只如此，因此綜合交通、看診及精神撫慰金等，向男童雙親提告求償27萬元。

判決書指出，劉姓男童與陳姓女童是同班同學，但2019年2月在學校樓梯間玩「鬼抓人」時，男童不慎推擠女童，導致對方重心不穩，整張臉撞向鐵欄杆扶手，導致右上顎正中門齒斷裂。

事後，男童父母自認理虧，先是傳LINE道歉「ＯＯ（男童姓名）力道不小，才會讓您的小孩受傷」，並包1200元的紅包，請班導師轉交女童家長。不過，女童家長帶孩子就醫時，醫師建議女童需裝設全瓷冠牙套，而且須視年齡增長及組織後續變化，至少更換一次，費用不便宜。

女童家長認為，看診及診斷證明書費用3300元、交通費用915元、裝設牙套及更換費用16萬5000元、加上精神撫慰金10萬元，總計26萬9215元，男童父母應負起賠償責任，因此向高雄地方法院提起民事訴訟。

男童家長出庭時主張，自己的孩子固然有錯，但女童也應注意上下樓梯要小心慢行，避免奔跑，顯然也有過失，所以雙方應過失相抵，先前包的1200元紅包也該從賠償中扣除。

法官審理後認為，2人都是國小高年級學生，受有一定教育，依其智識程度，應該知道在樓梯間奔跑嬉戲可能跌倒受傷，但仍因疏忽造成事故，審酌男童家長曾傳訊自承「孩子力道不小」，加上老師也在聯絡簿記載「今天下課10:15，ＯＯ不小心撞到女童」等，足認男童在遊戲過程中施力過重之過失，應負擔7成責任比例。

經計算，法官認定男童雙親應賠償8萬9215元，再依據7成責任比例、扣除1200慰問紅包，判賠6萬2451元，全案仍可上訴。

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