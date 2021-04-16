何孟遠2年前樣貌被挖出！「頂渾圓啤酒肚」超衝擊　網見對比照愣了

▲何孟遠曾PO出2019年的樣貌。（圖／翻攝自YouTube／何孟遠）

記者曾筠淇／綜合報導

藝人何孟遠被爆出與一起登上《全明星運動會2》的歌手采子過從甚密，背叛了女友荳荳。兩人親密的對話曝光後，隨即引發熱議，他15日也趕緊發文向外界道歉；不過，由於該文隻字不提荳荳，因此陳敬宣便留言怒嗆「在你低潮時，是誰默默陪著你？」該則留言所提的低潮疑似是指何孟遠罹患憂鬱症、暴飲暴食胖到快90公斤的時期，而有網友就挖出當時的照片。

何孟遠15日的道歉貼文發出不久後，陳敬宣便在底下留言質問，「在你低潮時，是誰默默陪著你？現在換來什麼？就看你還要騙多久。」

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▲何孟遠曾胖到90公斤。（圖／翻攝自YouTube／何孟遠）

據了解，何孟遠原是男團「TOP1男子漢」的隊長，但卻是第一個退團的人，團體的解散使他面對不少指責，巨大壓力讓他沉迷於遊戲，並罹患憂鬱症，暴飲暴食胖到快90公斤；他一直到參加了《全明星運動會2》，才重新站回螢光幕前。而陳敬宣留言中所指的低潮似乎就是這段時間。

因此，就有網友翻出何孟遠當時的樣貌，並在對比現在的身材後，直呼只要身高夠、認真健身，「瘦下來的時候比我帥！」其他網友也留言回應，「本來就不差啦」、「跟肥宅比起來算還能看」。

何孟遠2019年11月曾發布一則短片，表示自己逃避了2年之久，在準備好了以後，想給大家看一下他最真實的狀態。他坦言，當時除了睡覺、吃飯，他不知道要做什麼，過著很頹廢的生活，「或許真的是憂鬱症吧！」再來，他也說自己有暴飲暴食的習慣，因為一直吃不健康的食物，所以才會得到走樣身材；最後，他則透露自己實在太愛玩遊戲，彷彿活在虛擬世界。不過拉回現況，他已經靠著健身、控制飲食，鏟肉成功，恢復健壯身材。