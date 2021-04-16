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速食外帶「狂飄腳臭味」　她揪出真兇網贊同：真的臭爆

▲▼麥當勞,杯架,再生紙,腳臭味。（圖／翻攝自Dcard）

▲女網友認為再生紙杯架有「腳臭味」。（圖／翻攝自Dcard）

記者陳怡靜／綜合報導

爽嗑薯條漢堡的同時，卻傳出詭異臭味，實在讓人難以下嚥。一名女網友表示，前陣子外帶速食回家時，總會聞到一股腳臭味，原先以為是家人傳出的，沒想到罪魁禍首竟然是「再生紙杯架」，她將個人經歷PO網後，引起許多人的共鳴，「我都叫他屎味杯架」。

一名女網友在「Dcard」發文表示，之前外帶速食回家時，總會飄出一股濃烈腳臭味，原先還誤會是哥哥的問題。沒想到哥哥洗完澡後，臭味還是久久不能散去，事後抓到真兇，竟然是再生紙製成的杯架，讓她超崩潰，「之後都會說，我不要拿著個，超級臭。」

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貼文一出，立刻引發網友熱議，許多人都超有感，「臭爆！上次找半天不知道是什麼，結果後來才發現是這個」、「這真的超臭⋯⋯像腐爛的起司或是腳臭」、「我以為是我發的文」、「我都叫他屎味杯架」、「看到圖片我已感覺到味道」。

▲▼麥當勞,杯架,再生紙,腳臭味。（圖／翻攝自Dcard）

▲許多網友也有同感。（圖／翻攝自Dcard）

也有網友解釋，「再生紙做的，也是為了環保，但真的很臭」、「再生紙很臭的，我有去過再生紙廠參觀過，會在一堆廢紙中加入『紙漿』不停攪拌把紙溶解，那種紙漿會加入一種化學藥劑，非常難聞噁心想吐」，甚至還有外送員也說，「通常店家給我這個我也不想拿...難用就算了還很臭！寧可用自己的杯架裝飲料...但麥當勞是堅持外送員要拿」。

不過仍有一些網友就是愛這味，「那臭味很爽，狂吸」、「我覺得很香」、「雖然臭，但拿到的時候我還是會聞一下」。

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