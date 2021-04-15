《F.I.R.》解散原因曝　飛兒控遭冒簽經紀約…恩師反控誣告結果出爐

▲《F.I.R.》因主唱飛(中)認為遭冒名簽約而與團員不愉快互打官司。（資料照／翻攝自F.I.R臉書）

記者劉昌松／台北報導

《F.I.R.飛兒樂團》2018年傳出解散，3名成員之間的愛恨情仇一直讓外界好奇，如今不合原因出爐，原來是前女主唱飛懷疑遭恩師陳建寧偽造簽名，和華研簽約，陳則反控飛涉嫌妨害名譽，台北地檢署最後根據刑事局鑑定筆跡，認為飛兒的確有在具授權談判性質的保證書上簽名，而陳也覺得飛容易「忘這忘那」，雙方可能對相關文件的性質存有誤會，15日處分都不起訴。

《F.I.R.》2004年出道，團名取自主唱Faye（飛、詹雯婷）、吉他手REAL （阿沁、黃漢青）、鍵盤手IAN（陳建寧）3名團員的英文名組合，首張專輯就以《Lydia》爆紅，但2015年加盟華研唱片後突然就沒了消息，直到2017年底爆出團員內鬨，傳出飛已退團，鬧得沸沸揚揚。

原來爭執原因在於，飛認為自己並未同意和華研簽約，卻遭陳建寧偽造簽名，控告陳建寧和華研董事長呂燕清、總經理何燕玲理，偽造文書，陳建寧則反控飛涉嫌妨害名譽、誣告。

檢察官為釐清雙方爭執始末，曾傳喚團員阿沁出庭作證，並將文件送請專業單位鑑定，結果發現飛確實有在「保證書」上簽名，但是「保證書」並不代表「簽約」，雙方可能在授權議約的交涉過程中產生誤會。加上陳建寧也說過，「飛容易忘這忘那」，可見飛也沒有誣告的犯意，因此以罪嫌不足等理由，處分這起《F.I.R.》互控案不起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開