投資型附保證保單重出江湖！　保戶必知3件事總整理

▲保險商品改款，投資型附保證保單重現江湖。（圖／國泰人壽提供）

記者陳依旻／台北報導

為了避免壽險公司承擔過高的投資風險，保險局要求附保證投資型保單不能給予過多保證，因此日前，有壽險公司的投資型保單因身故保證保本高於一倍所以停售，但近日在改版後重出江湖，改版後的投資型保單具備3特色，分別是利於資產傳承的身故保證機制、每月撥回類月退俸搭配波動度控管績效，適合退休規劃、越早投保費用越低，有助累積退休資產。

國泰人壽近日推出改版「飛揚人生變額年金保險」，改版後名為「真飛揚人生變額年金保險」，兩者在無匯差的狀況下，都具有身故至少給付總保費的特性，惟「真飛揚人生變額年金保險」身故保證費用需依年齡與性別不同收費，且需由保單帳戶價值中扣除。

國泰人壽表示，去年受疫情影響，市場波動加劇導致民眾投資趨於保守，一般投資型保單價值波動較過往大，但因「真飛揚人生變額年金保險」具有身故保本的下檔保護功能，可以降低這個疑慮，另外，據國泰人壽統計，這張「真飛揚人生變額年金保險」平均保費135萬，為一般投資型商品的1.5倍，顯示客戶可安心託付並為資產構築防護網，主要特色有三：

第一，身故保證機制，利於資產傳承；於年金累積期間內，不論投資績效如何，國泰人壽提供身故至少給付總保費的保證，若不幸身故也可保全資產傳承子女，不怕保費有去無回。

第二，每月撥回類月退俸搭配波動度控管績效，適合退休規劃；連結專家代操的類全委帳戶，月撥回打造穩健現金流，年化撥回率約3.8%~5%，讓保戶享類月退俸並達到保險自用的效果。此外帳戶設計搭配波動度控管機制，更適合喜歡穩健投資的客戶，長期而言淨值多維持於10元以上，深受客戶信賴。

第三，越早投保費用越低，有助累積退休資產；相對一般投資型壽險因提供身故保障所收取的保險成本，會隨年齡增加而變多，『真飛揚人生』的身故保證費用於投保時即固定，簡單好記，且早投保還能享有較低的身故保證費用率。以45歲女性為例，每年僅需約0.25%，長期而言能累積更多退休資產，並打造更美好的退休生活。

投信投顧公會統計，截至去年11月底為止，「投資型保單」有效契約金額達8127.2億元，較去年同期的7660.8億元成長466億元，也比2019年全年總金額增加526.8億元，顯見國人對「投資型保單」的熱愛。

投資型商品結合「保險」及「投資」雙重功能，壽險業呼籲民眾，投保前除詳細瞭解商品內容外，也要特別留意保單收取的相關費用，以及自身的風險承受程度，「因為投資標的過去績效不保證未來之投資收益」，除保險契約另有約定外，保險公司是不負投資盈虧的責任，民眾可以依自己的風險承受程度選擇標的；另外，保險公司會定期寄送保單帳戶價值通知書讓保戶掌握帳戶價值變動情形，保戶也可自行上網查閱，提醒保戶要留意帳戶價值餘額，以免帳戶價值不足以支應壽險保障成本時，產生停效的可能性。

連結專家代操的類全委帳戶還有新光人壽「天生贏家變額萬能壽險（New）」，此為「費用後收型商品」，特色是能隨人生階段需求改變調整保額外，繳費時間及金額也較彈性，投資標的以類全委投資管理帳戶為主，包含「累積型」及「收益分配型」可選擇，投資標的幣別有新臺幣跟美元2種類型，各帳戶投資策略也不盡相同，提供保戶多種選擇。