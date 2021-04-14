印象莫內2千幅巨幕環繞、700坪teamLab光影樂園！2檔必看沈浸展來台

▲ 「印象莫內－光影體驗展」亞洲首站將於台北登場！（圖／KKLIVE提供）

記者林育綾／綜合報導

「印象莫內－光影體驗展」亞洲首站、全球第2站將於台北登場！集結莫內與許多印象派大師，超過2000幅作品，透過5公尺的巨幕環繞一次看。另還有日本必看沉浸式互動藝術展「teamLab未來遊樂園& 與花共生的動物們」也將來台，打造占地近700坪的超大型沉浸式夢幻世界。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 「印象莫內－光影體驗展」由曾經打造「再見梵谷」的團隊策劃。（圖／KKLIVE提供）



來自澳洲的策展團隊曾打造「再見梵谷—光影體驗展」，在全球風靡超過6000萬人，去年在台展出時也吸引近30萬人朝聖，如今耗時2年，再次打造「印象莫內—光影體驗展」也將於6月來台，即日起開放售票。

被譽為「印象派之父」的莫內，終其一生實踐印象派美學，在不同時節天候的自然光線下，捕捉色彩無限可能的變化，將印象派對「光」與「色彩」的迷醉淋漓盡致發揮，甚至於1883年買下吉維尼一片土地，以遍地植栽造景打造著名的莫內花園，做為其創作的題材，名作之一《睡蓮》系列便是他以30年時間，記錄這個鍾愛的蓮花池在各時節截然不同的細膩風景。

▲展覽揉合影像、聲音、氣味，營造令觀眾全然投入的沈浸式觀展氛圍。（圖／KKLIVE提供）



展覽揉合影像、聲音、氣味，營造令觀眾全然投入的沈浸式觀展氛圍，約40部投影機、高達5公尺的多頻幕投影、超過2000多幅影像，帶來40分鐘感官饗宴，將印象派發展分為三個階段，搭配著古典配樂，讓人完全融入印象派光影與色彩的流動之間。

▲約40部投影機、高達5公尺的多頻幕投影、超過2000多幅影像。（圖／KKLIVE提供）

展場還打造莫內橋，以被稱為「莫內花園」的吉維尼故居為靈感，參考《睡蓮池上的拱橋》、《睡蓮》系列作品，實景重現莫內花園中日式步橋的田園風光，提供觀眾沈浸印象派的浪漫情調。展覽將於6月25日（五） - 9月26日（日）於松山文創園區展出。

印象‧莫內—光影體驗展

時間：2021年6月25日（五） - 9月26日（日）

地點：松山文創園區一號倉庫

地址：台北市信義區光復南路133號

「teamLab未來遊樂園& 與花共生的動物們」

享譽國際、日本必看的teamLab也即將來台！6月11日至10月11日在台北士林科教館舉行「teamLab未來遊樂園& 與花共生的動物們」，以挑高空間打造9大互動空間，透過科技、藝術、互動等元素交織，建構出占地近700坪的超大型沉浸式夢幻世界。

▲「teamLab未來遊樂園& 與花共生的動物們」打造近700坪的超大型沉浸式夢幻世界。（圖／聯合數位文創提供）

「teamLab未來遊樂園」是基於「共同創造：共創」概念下所規劃出的項目，作品被全球千萬人次打卡。科技藝術團隊teamLab，感念大家在不能出國的現在，依然展現對國外藝文展覽的渴求，與主辦單位決定把超大規模、最絕美、最能體驗共創理念的沉浸式互動藝術展帶來台灣，期盼大家在疫情期間即便無法赴日旅遊，也能在台灣體會到享譽國際的體驗式互動展覽。

▲首度在台展出的重點作品之一「與花共生的動物們Ⅱ」。（圖／聯合數位文創提供）

此次首度在台展出的重點作品之一「與花共生的動物們Ⅱ」，可以靜靜看著身上長滿了絢爛花朵的動物們，悠遊自在的行走，花朵會在動物身上出生、綻放然後凋零。觀眾也可以觸碰他們，花朵會馬上凋謝散落，最後動物隨之消失。而「塗鴉自然：迷失、沉浸與重生」是由觀眾與裡面的生物共同創造出生態圈，裡面各式生物都會與你畫的動物產生關聯，生長、死亡、繁衍、循環，每一刻都是不同面貌。

▲升級版「天才跳房子」以包覆式視覺空間串聯。（圖／聯合數位文創提供）

2020年公開的最新升級版「天才跳房子」以包覆式視覺空間串聯，跳躍在連續圖案後會延伸出互動影像變化，並結合活潑的音樂旋律加重共感體驗，不僅增加互動趣味性，更創造多元豐富的視覺效果。另外也有深受大小朋友歡迎的巨型「滑梯水果園」，將會產生一連串碰撞、彈跳的絢麗色彩，不論照相或錄影，都能拍出獨一無二、屬於自己的光影紀錄。

現場更呈現teamLab因疫情所推出的期間限定作品「Flower Bombing」，當民眾因為疫情不得不待在家的時候，可使用這項裝置，讓自己所畫的花朵透過網路，與世界各地人所畫的花朵匯聚並描繪出全新圖案。

▲「teamLab未來遊樂園」被評為「全球十大必看藝術展」。（圖／聯合數位文創提供）

teamLab除了掀起全球媒體爭相報導與民眾高度評價，CNN更盛讚「具有魔性，來自外星球的作品」，知名Designboom還推薦其為「全球十大必看藝術展」，目前已開始售票。

「teamLab未來遊樂園& 與花共生的動物們」

展覽地點：國立台灣科學教育館 7樓南側

展覽時間：6月11日～10月11日

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來