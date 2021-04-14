　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

印象莫內2千幅巨幕環繞、700坪teamLab光影樂園！2檔必看沈浸展來台

▲▼ 「印象莫內－光影體驗展」亞洲首站將於台北登場！（圖／KKLIVE提供）

▲ 「印象莫內－光影體驗展」亞洲首站將於台北登場！（圖／KKLIVE提供）

記者林育綾／綜合報導

「印象莫內－光影體驗展」亞洲首站、全球第2站將於台北登場！集結莫內與許多印象派大師，超過2000幅作品，透過5公尺的巨幕環繞一次看。另還有日本必看沉浸式互動藝術展「teamLab未來遊樂園& 與花共生的動物們」也將來台，打造占地近700坪的超大型沉浸式夢幻世界。

▲▼ 「印象莫內－光影體驗展」亞洲首站將於台北登場！（圖／KKLIVE提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 「印象莫內－光影體驗展」由曾經打造「再見梵谷」的團隊策劃。（圖／KKLIVE提供）

▲▼ 「印象莫內－光影體驗展」亞洲首站將於台北登場！（圖／KKLIVE提供）

來自澳洲的策展團隊曾打造「再見梵谷—光影體驗展」，在全球風靡超過6000萬人，去年在台展出時也吸引近30萬人朝聖，如今耗時2年，再次打造「印象莫內—光影體驗展」也將於6月來台，即日起開放售票。

被譽為「印象派之父」的莫內，終其一生實踐印象派美學，在不同時節天候的自然光線下，捕捉色彩無限可能的變化，將印象派對「光」與「色彩」的迷醉淋漓盡致發揮，甚至於1883年買下吉維尼一片土地，以遍地植栽造景打造著名的莫內花園，做為其創作的題材，名作之一《睡蓮》系列便是他以30年時間，記錄這個鍾愛的蓮花池在各時節截然不同的細膩風景。

▲▼ 「印象莫內－光影體驗展」亞洲首站將於台北登場！（圖／KKLIVE提供）

▲展覽揉合影像、聲音、氣味，營造令觀眾全然投入的沈浸式觀展氛圍。（圖／KKLIVE提供）

展覽揉合影像、聲音、氣味，營造令觀眾全然投入的沈浸式觀展氛圍，約40部投影機、高達5公尺的多頻幕投影、超過2000多幅影像，帶來40分鐘感官饗宴，將印象派發展分為三個階段，搭配著古典配樂，讓人完全融入印象派光影與色彩的流動之間。

▲▼ 「印象莫內－光影體驗展」亞洲首站將於台北登場！（圖／KKLIVE提供）

▲約40部投影機、高達5公尺的多頻幕投影、超過2000多幅影像。（圖／KKLIVE提供）

展場還打造莫內橋，以被稱為「莫內花園」的吉維尼故居為靈感，參考《睡蓮池上的拱橋》、《睡蓮》系列作品，實景重現莫內花園中日式步橋的田園風光，提供觀眾沈浸印象派的浪漫情調。展覽將於6月25日（五） - 9月26日（日）於松山文創園區展出。

印象‧莫內—光影體驗展
時間：2021年6月25日（五） - 9月26日（日）
地點：松山文創園區一號倉庫
地址：台北市信義區光復南路133號

「teamLab未來遊樂園& 與花共生的動物們」

享譽國際、日本必看的teamLab也即將來台！6月11日至10月11日在台北士林科教館舉行「teamLab未來遊樂園& 與花共生的動物們」，以挑高空間打造9大互動空間，透過科技、藝術、互動等元素交織，建構出占地近700坪的超大型沉浸式夢幻世界。

▲▼「teamLab未來遊樂園& 與花共生的動物們」打造近700坪的超大型沉浸式夢幻世界。（圖／聯合數位文創提供）

▲「teamLab未來遊樂園& 與花共生的動物們」打造近700坪的超大型沉浸式夢幻世界。（圖／聯合數位文創提供）

「teamLab未來遊樂園」是基於「共同創造：共創」概念下所規劃出的項目，作品被全球千萬人次打卡。科技藝術團隊teamLab，感念大家在不能出國的現在，依然展現對國外藝文展覽的渴求，與主辦單位決定把超大規模、最絕美、最能體驗共創理念的沉浸式互動藝術展帶來台灣，期盼大家在疫情期間即便無法赴日旅遊，也能在台灣體會到享譽國際的體驗式互動展覽。

▲▼「teamLab未來遊樂園& 與花共生的動物們」打造近700坪的超大型沉浸式夢幻世界。（圖／聯合數位文創提供）

▲首度在台展出的重點作品之一「與花共生的動物們Ⅱ」。（圖／聯合數位文創提供）

此次首度在台展出的重點作品之一「與花共生的動物們Ⅱ」，可以靜靜看著身上長滿了絢爛花朵的動物們，悠遊自在的行走，花朵會在動物身上出生、綻放然後凋零。觀眾也可以觸碰他們，花朵會馬上凋謝散落，最後動物隨之消失。而「塗鴉自然：迷失、沉浸與重生」是由觀眾與裡面的生物共同創造出生態圈，裡面各式生物都會與你畫的動物產生關聯，生長、死亡、繁衍、循環，每一刻都是不同面貌。

▲▼「teamLab未來遊樂園& 與花共生的動物們」打造近700坪的超大型沉浸式夢幻世界。（圖／聯合數位文創提供）

▲升級版「天才跳房子」以包覆式視覺空間串聯。（圖／聯合數位文創提供）

 2020年公開的最新升級版「天才跳房子」以包覆式視覺空間串聯，跳躍在連續圖案後會延伸出互動影像變化，並結合活潑的音樂旋律加重共感體驗，不僅增加互動趣味性，更創造多元豐富的視覺效果。另外也有深受大小朋友歡迎的巨型「滑梯水果園」，將會產生一連串碰撞、彈跳的絢麗色彩，不論照相或錄影，都能拍出獨一無二、屬於自己的光影紀錄。

 現場更呈現teamLab因疫情所推出的期間限定作品「Flower Bombing」，當民眾因為疫情不得不待在家的時候，可使用這項裝置，讓自己所畫的花朵透過網路，與世界各地人所畫的花朵匯聚並描繪出全新圖案。 

▲▼「teamLab未來遊樂園& 與花共生的動物們」打造近700坪的超大型沉浸式夢幻世界。（圖／聯合數位文創提供）

▲「teamLab未來遊樂園」被評為「全球十大必看藝術展」。（圖／聯合數位文創提供）

teamLab除了掀起全球媒體爭相報導與民眾高度評價，CNN更盛讚「具有魔性，來自外星球的作品」，知名Designboom還推薦其為「全球十大必看藝術展」，目前已開始售票。

「teamLab未來遊樂園& 與花共生的動物們」
展覽地點：國立台灣科學教育館 7樓南側
展覽時間：6月11日～10月11日

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
何孟遠「2月就分手」遭打臉！　陳敬宣怒嗆：我每天看你們講電話
新北警「男男激戰」！28歲所長掰彎40歲人夫警員　妻抓姦看傻
嗆醫「老子錢還沒花完」！房產董事長拒絕住院　5天後猝死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新竹人看過來！新豐15村、湖口、竹北下周一「停水11小時」

印象莫內2千幅巨幕環繞、700坪teamLab光影樂園！2檔必看沈浸展來台

網嘆「缺水還洗車、玩水」　宜蘭人轟：我們擁有水，沒對不起誰

搶救台帛旅遊泡泡　華航4／28起更改航班時間、再增2家銷售業者

兩女神僅距850m無緣相會！信眾西螺大橋「紅黃交織」互道加油

水情吃緊！高雄下周一學校游泳課全停、公立游泳池關閉

海底撈服務太好！他酸「奧客養成中心？」　網正反戰翻：壓力超大

三媽會無緣但僅距850米　大甲媽駐駕福興宮、白沙屯媽駐駕廣福宮

26歲「超商副店長」被嫌沒前途！他自爆月收入...網風向超意外

舒力基龜速一路增強估衝強颱　2波東北季風「濕→乾」雨區有變化

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

為了座位「怒撥占位物品」在地 男鬼打牆狂嗆：請問我犯什麼罪

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

網紅吳享宸13日入殮火化！　母見愛子帥臉...擁抱修復師致謝

小嫻沒回私訊被嗆「難怪妳不紅」!　高EQ笑解釋...金剛護愛：你來找我

新竹人看過來！新豐15村、湖口、竹北下周一「停水11小時」

印象莫內2千幅巨幕環繞、700坪teamLab光影樂園！2檔必看沈浸展來台

網嘆「缺水還洗車、玩水」　宜蘭人轟：我們擁有水，沒對不起誰

搶救台帛旅遊泡泡　華航4／28起更改航班時間、再增2家銷售業者

兩女神僅距850m無緣相會！信眾西螺大橋「紅黃交織」互道加油

水情吃緊！高雄下周一學校游泳課全停、公立游泳池關閉

海底撈服務太好！他酸「奧客養成中心？」　網正反戰翻：壓力超大

三媽會無緣但僅距850米　大甲媽駐駕福興宮、白沙屯媽駐駕廣福宮

26歲「超商副店長」被嫌沒前途！他自爆月收入...網風向超意外

舒力基龜速一路增強估衝強颱　2波東北季風「濕→乾」雨區有變化

財政部聯五大電信商　電信帳單發票綁定手機條碼載具

陶德訪團在台行程看這裡　將與蔡英文、蘇貞昌、跨黨派立委會晤

控美團訪台未安排在野黨　江啟臣批：民進黨外交部「小鼻子小眼睛」

獨／江啟臣指控在野黨見不到美方　陶德訪團15日與跨黨派立委會晤

小孩玩到全身髒也沒關係！　蔡詩芸曝「歐美風育兒」：需要的不是保護

新竹人看過來！新豐15村、湖口、竹北下周一「停水11小時」

台股動盪就是轉機！　分析師指「大個股」拉回時仍可買進

馬丁揭8年異國婚變主因！　網一看「跟福原愛類似」痛批：敗壞風氣

6搶1外隊7天隔離加泡泡 　蔡其昌：若有人確診還要辦嗎？

內向男在愛情間沒市場！千字曝真愛所在　這優勢更懂女人要的

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

生活熱門新聞

沒改過名！「洪鮭魚」揭發騙局：9張都我P的

舒力基最快明生成恐達中颱！大雨襲變天

石門下雨了！翡管局：3個月後很夠用

母子進香離家留言給夫　最後一行哭了

倫理委員爆不倫　百大名醫出軌美女教授

限水恐變供四停三　女大生「徵人互住」度水荒

即／舒力基生成上看中颱！拋物線北轉　今變天掉11度

鮭魚之夢掰了　中醫系男大生清明後悄悄改名

今晚變天！恐強大颱風最快周三生成　鋒面帶雨掉10度

舒力基「龜速」恐達強颱！　最新預測：梅雨遲到機率高

到海底撈慶生不用錢？　網見2關鍵：難怪

台中高中女失蹤3天！家屬含淚求尋：寶貝快回家

大台北沒限水　台中妹嗆：我們次等公民？

丹大溪漂8具水鹿無頭屍！獵人噴紅漆簽名

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

小鬼父親傳欲出售「兒北投住家」

1歲兒偏愛阿嬤泡的奶！媽一喝「又濃又甜」嚇壞

何孟遠爆劈腿采子！　「雲」變情趣暗示

台中女高生失聯超過72小時　警方找到人

名字「丨丨」怎麼唸？身分證遭疑造假

神預言311　未來人：中國2062已消失

何孟遠爆「劈腿采子」首發聲！女友荳荳發文

徐睿知遭爆把工作人員當狗！10霸道行徑

沒改過名！「洪鮭魚」揭發騙局：9張都我P的

舒力基最快明生成恐達中颱！大雨襲變天

石門下雨了！翡管局：3個月後很夠用

快訊／金正賢向徐玄道歉：我很後悔！親自上門求原諒

小鬼黃鴻升北投屋傳將出售　親妹發文回應了

太魯閣號畫面裁切過　運安會證實：有人站軌道旁

采子「想被你撲」爆劈腿何孟遠！　閨蜜齊退追蹤力挺正宮荳荳

更多

最夯影音

更多
徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖
後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面