▲台中「供五停二」水車滿街跑，飯店怒：運費1萬變2萬元。（示意圖／資料照）



記者白珈陽、游瓊華／台中報導

大台中地區限水供五停二進入第二周，大型水車滿街跑幾乎成了日常風景。但現傳出因為需求量大增，導致水車運費翻倍飆漲，許多中小型飯店業者驚爆，一輛25噸水車運費從1萬元漲到2萬元。但水車業者也喊冤，表示現在需求量大，大家都必須超時載水，若有收加班費，都會向客戶說明，對方接受才運送。

限水措施讓醫院、百貨、飯店等用水量大的業者現在都不得不叫水車因應，以中友百貨為例，上週限水兩天叫了52台水車，這周限水兩天叫35台水車，需求量相當大。此外，許多中小型飯店水塔容量有限，也得靠叫水車因應，但水車運費驚驚漲，「水費不變，運費翻了好幾倍」

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一名陳姓業者也表示，他的水槽車可載重25噸，最近接收生意最多的是百貨、飯店、摩鐵或醫院，尤其是醫院，光基本消耗一天就是1000噸，病人必須要開刀、清潔、吃飯之類。

對於外傳水車運費漲價，陳姓業者也無奈回應，民眾因不了解行情，聽到風聲就說他們坐地起價、漲價，根本是子虛烏有。此外，費用會根據路途的長短而有變化，長途有長途的價錢，除了運費，車輛耗損也都是需要算進成本裡。

陳姓業者也坦言，最近生意確實比較好，但沒有比較好賺，也很辛苦，有時甚至客戶還會要求他貼錢，例如跑一趟一萬一千的，客戶會凹就少算一千元，他認為與人為善，有時就會自行吸收，尤其在水情吃緊時期，更不會去敲竹槓，希望外界不要誤解。