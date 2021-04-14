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拜登派氣候特使訪問上海　派「親密戰友」陶德同步訪蔡英文挺台

美國國務卿凱瑞（John Kerry）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前國務卿凱瑞（John Kerry）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陶本和／台北報導

美國國務院宣佈，美國總統氣候議題特使、前國務卿克里（John Kerry) 將訪問中國上海及南韓首爾；在此同時，美國總統拜登（Joe Biden）也欽點自己的「親密戰友」前參議員陶德（Chris Dodd）訪台面見總統蔡英文，傳達挺台立場。

氣候變遷總統特使柯瑞（John Kerry）將在14日到17日訪問中國大陸上海與南韓首爾，這成為美國總統拜登上任以來，第一位訪問中國的美國政府官員。

事實上，拜登邀請40國元首舉行聯合國氣候變化大會（COP26）峰會的線上會議，而中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)也都受邀；不過，在峰會前，拜登先請柯瑞前往中國訪問，希望能建立氣候變遷的雙邊合作。

不過，在此同時，拜登也請他的「親密戰友」前參議員陶德（Chris Dodd）率前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）及史坦柏格（James Steinberg）在內的訪團，於14日至16日訪問台灣，傳遞美國對台灣與其民主的承諾。

事實上，陶德來頭不小，他與拜登關係深厚，拜登曾於公開場合稱他是「最好朋友」（single best friend）。

▼拜登親密戰友陶德訪台。（圖／陶德推特）

▲▼拜登親密戰友陶德參與拜登就職典禮。（圖／陶德推特）

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