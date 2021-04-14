內湖大直地主偷吃被抓！　百億資產被元配默默搬光

▲占地800多坪的大直莎多堡奇幻旅館也被轉到張妻名下，去年流傳是為此歇業。（圖／翻攝自Google Maps）



記者崔子柔／綜合報導

張姓電子大亨與妻子白手起家，多年前他突然心臟病發，雖然保住一命，但外遇一事同時被妻子發現，張妻當時不吵不鬧，卻暗地將張男百億家產過戶到自己和兒女名下，台灣高院日前判決，張妻及兒子須將吉鴻、新世鑫、頎鴻公司股權返還，共50萬股。

根據《聯合報》報導，張男1980年成立吉鴻電子起家，專營電子遊戲機台及兌幣（鈔）機，投資眼光也相當精準，隨後創立新世鑫、頎鴻等公司，並在大直內湖地區擁有1700多坪土地。

張男常因忙於業務待在國外，將吉鴻、新世鑫、頎鴻3間公司交由妻子營運打理，印章也交由她保管，但沒有授權讓她處分財產。

張男表示，他2012年曾因擔心身體狀況，簽下授權辦理印鑑證明的2張授權書、標的內容為空白的3張股份轉讓讓渡書，若有狀況就由妻子處理，沒想到她從當年就開始動工，將股份和不動產轉移到自己和兒女名下。

張女則要求應舉證她有盜用印章一舉，而且丈夫本來就打算將財產轉移給母子，是在她提出妨害家庭刑事告訴後，丈夫才因此提起多件訴訟。

高等法院認為，張男除了在股份讓渡書的當事人欄、立書人欄有簽名，讓渡對象、標的、股數都是空白，難有欲贈與、出售之意，且張男資產龐大，難想為了短期出國就承諾將全部財產都任由妻子處置。