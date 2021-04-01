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淡水少年3度癌症復發！左臉遭吞噬　他崩潰拒手術：不想當半臉怪人

▲▼淡水少年癌症3度復發。（圖／翻攝臉書-社團法人愛的延續公益協會）

▲淡水少年癌症3度復發，他崩潰抗拒手術。（圖／翻攝臉書-社團法人愛的延續公益協會）

記者陳韻如／綜合報導

新北市淡水一名少年「小宇」7歲時被診斷出「惡性橫紋肌肉瘤」，至今已3度復發，左半臉的牙齦、牙齒都被癌細胞啃食，部分左臉遭削除後靠著小腿骨頭才得以重建，豈料，近日又發現癌細胞再次擴散到眼球、眼骨與腦部，手術後會造成臉部再次塌陷，讓小宇相當抗拒，「不想成為只剩半張臉的怪人」，而目前醫院評估可靠質子放射取代手術，但須花費上百萬，讓小宇父親得知後相當沮喪，「只剩下這個機會了，請再次幫幫我」。

「社團法人愛的延續公益協會」31日在臉書貼出一起案例指出，小宇在經過一次長達10幾個小時挖除臉部的腫瘤，原以為只要持續化療就能慢慢穩定病情，但沒想到，近日又發現「癌細胞再次擴散到眼球、眼骨與腦部」。經醫院評估，需擴大手術範圍，但連眼球、甚至連眼骨都必須切除，「一旦擴大範圍也使得小宇俊俏的半邊臉部將呈現塌陷的狀態」，且還無法預料手術成功率。

▲▼淡水少年癌症3度復發。（圖／翻攝臉書-社團法人愛的延續公益協會）

為此，協會也安排心理輔導師宇學校班級老師陪伴小宇回到學校，並在跟同學見面後做最後一次的校園巡禮。然而，小宇在得知手術後的狀況後，極度抗拒表示，「不想成為只剩半張臉的怪人」，並且決定放棄手術治療。

醫院得知後，也再次討論各種治療方式，並轉送林口長庚醫院評估，院方認為若是不做切除手術，「只剩質子放射治療有效成功的可能性」，但該治療需花費至少上百萬，也讓獨自扶養小宇長大的爸爸相當沮喪，「只剩下這個機會了，請再次幫幫我，我不能眼見留下失去任何救孩子機會的遺憾！」

協會表示，眼看著先前用於小宇所有需要自費即將告罄的結餘，以及小宇爸爸揣著不安的心，提出不能留下失去任何救助孩子機會的遺憾與卑微的求助，協會也決定再度發起募款，希望能夠幫助小宇，希望能夠延續他的寶貴生命。

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