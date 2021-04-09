遠航退票作業結束⋯還欠民航局9700萬！「欠債細項」曝光

▲遠航前年無預警停飛。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

遠東航空公司前（108）年12月13日無預警停航，交通部民航局表示，所有退票作業已於今年1月底結束，共退票約1.28億元。另外遠航積欠民航局台北、台中、高雄航空站約9700萬，項目包括降落費、機場服務費、房務土地租金，已對法院申請強制執行。

民航局指出，由於遠航在無預警停航前，財務風險及航機異常故障之飛安事件即有增加跡象，為維護消費者權益，民航局於106年要求遠航建立旅客預付票款保障機制，於107年委託律師設立消費者信託財產專戶。

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遠航前年無預警停航後，民航局立即要求其委託律師依信託契約處理信託財產相關事宜，遠航亦於相關管道(官網、客服中心等)受理旅客退票登記，並同步進行申請退票之資料審核作業。

▲遠東航空董事長張綱維。（圖／記者劉昌松攝）

109年2月，遠航委託之律師依信託契約辦理信託契約財產公告，6月公告分配原則，並自7月起陸續辦理退款，過程中，因部分旅客所送資料未齊全，為保障消費者權益，民航局亦要求其委託律師發送簡訊方式通知消費者儘速辦理補件事宜。

民航局表示，遠航與受委託律師所簽訂之信託契約已於110年1月28日屆滿，律師亦即停止辦理退票作業。該信託專戶金額約為1.689億元，機票退款約1.28億元，作業費用約390萬元，信託專戶剩餘金額約3,700萬餘元，將依臺灣臺北地方法院民事執行處有關通知辦理後續事宜。

民航局表示，啟動信託專戶辦理之退票作業已告一段落，未來如有消費者主張有機票款未獲退款等爭議，仍可依所購買票種及運送契約、民法等規定，循民事救濟程序向遠航請求退還。