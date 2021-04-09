臺安醫院涉詐領健保費　院長黃暉庭漏夜偵訊

▲臺安醫院外觀。（圖／翻攝Google Maps）

記者葉國吏／綜合報導

北市知名臺安醫院遭爆疑似長期詐領健保費、逃漏稅，台北地檢署指揮調查局，兵分多路搜索醫院。院長黃暉庭等8人遭約談，全案朝偽造文書及詐欺等方向漏夜訊問中。今(9日)凌晨12時許，黃暉庭等人陸續被移送北檢複訊，黃暉庭臉色略顯疲憊。

臺安醫院遭爆疑似長期詐領健保費、逃漏稅等情事，涉嫌詐欺、偽造文書、違反《稅捐稽徵法》。台北地檢署8日指揮調查局，兵分多路搜索醫院，並約談醫院負責人、院長及醫師等人到案說明。健保署台北業務組組長劉玉娟受訪時表示，現在還不清楚檢調手上的資料，看起來是檢調移送，可能是內部檢舉，目前檢調還在偵辦中，因為不只有健保，有些是逃漏稅，健保署會配合檢調調查。

劉玉娟說明，很多手術費用都已包含會用到的特材費用，除非民眾想換更好的特材就是另外自費，臺安醫院則是被發現醫療處置上的特材費已經包含在項目裡，又另外多收，根據《健保法》第68條規定，健保已經給付，不得自立名目向保險對象收取費用，因此臺安醫院必須退回收取費用，並處以5倍罰鍰。

額外收取特材費分別發生在7月和11月，7月份違規收了2件特材費，共11,940元，處分59,700元，11月違規收5,500，處分27,500元。

劉玉娟強調，自費市場本身就是兩方關係，健保不會管到這塊，一般來說，通常是民眾有疑慮提出疑問，才可能進一步發現，只要違規另外收取健保已經給付的名目費用，就要依法還錢並罰鍰。