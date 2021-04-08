李義祥未報停權…工程會喊：花縣府的問題！花縣府3點聲明怒轟甩鍋

▲事發當時李義祥還一派輕鬆跟朋友聊天，在工寮旁打電話 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

立法院交通委員會8日上午就「0402太魯閣號鐵道事件突顯工程之發包、監造、施工等作業安全管理之權責釐清及後續改善處置」進行專題報告。面對立委邱臣遠質疑，義祥營造已遭法院判決有罪，為何沒有啟動停權一事，公共工程委員會主委吳澤成回應，「如果確定有判決，但沒有通報，是花蓮縣政府的問題」，稍早花蓮縣政府發表3點嚴正聲明，要「工程會勿張冠李戴，甩鍋地方政府」。

花蓮縣政府發表三點嚴正聲明如下：

第一、本次引起太魯閣408車次事故之臺灣鐵路管理局「鐵路行車安全改善六年計劃(北迴線K51+170~500山側邊坡安全防護設施工程)」之得標承包廠商為「東新營造有限公司」，實非「義祥工業社」或是「義程營造」，相關得標廠商有無轉包，或是非法行為，應由承辦機關交通部臺灣鐵路管理局查核，或主管機關公共工程委會，非花蓮縣政府。

第二、「義程營造」在履行花蓮縣政府採購案期間，有履約請款文件登載不實行為，經花蓮縣政府主動移送檢調並提起告訴，經法院審理才在110年2月19日判決有罪確定，一切依據採購法相關規定辦理，倘在訴訟中尚未有罪定讞之廠商亦須通報，或是不同家公司卻同一負責人有問題要通報，工程會應修法統一規定讓全國遵守。

第三、工程會吳澤成主委立院答詢時，以張冠李戴，魚目混珠之方式，將重大工安意外之責任甩鍋花蓮縣政府，實為模糊焦點，企圖規避工程會應負起之責任，特此聲明。