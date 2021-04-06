檢警突襲「事故地工寮」　扣走電腦、施工計畫表一大袋文件

記者趙蔡州／綜合報導

台鐵408車次太魯閣號2日發生出軌意外，造成50人喪命、216人受傷悲劇，除了事發工地早已被封鎖且嚴密管制外，檢警日前前往另一個臨時搭建的貨櫃屋辦公室，扣走電腦主機及包含廠商請款單、施工紀錄或計畫表在內的一大袋文件證物，希望能找出關鍵證物。

▲檢警在工寮扣走多台電腦及文件。（圖／東森新聞）

根據《東森新聞》報導，太魯閣號事故發生後，整個工地都被警方封鎖管制，而在工地的管制區外面，林義祥擁有的2個橘色貨櫃屋（工寮），也是檢方的搜索重點之一，其中一間僅作為員工休息室使用，另一間則是工地辦公室，存放了多台電腦、文件及辦公用品，包含與廠商聯繫的相關資料。

檢警6日清晨刻意避開媒體前往蒐證，除了把內部的多台電腦全數扣走之外，其中一名員警更從貨櫃屋內拿出牛皮紙袋走上警車，裡面疑似就是施工紀錄、工程計畫表等與承包商的關係紀錄，調查整個工程還有沒有相關疏失。

▲事發當時，李義祥在工寮旁打電話 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

據悉，包商負責人李義祥除擔任義程營造負責人，同時還身兼施工廠商（東新營造）工地主任，違反營造業法第28條不得兼任工地主任，根據此法會有罰鍰新台幣20萬，另涉及過失致死部分，目前正由花蓮地檢署調查。

李義祥事發後第一時間解釋，他是利用假日巡視工地，當時工程車是停止、處於未發動狀態，不料說法後續均被運安會曝光畫面打臉。

運安會表示，工地現場還有其他車輛正在行駛，工地明顯不是停工狀態，工程車滑落前引擎也正在啟動，過彎時不慎卡樹叢才會熄火，至於最後如何滑落，還有待追查。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。