狗血劇情再現？　結婚當天發現媳婦是親生女兒...結局還有神轉折

▲婆婆在結婚當天發現媳婦是親生女兒。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

江蘇蘇州有一位母親在兒子的婚禮上，發現兒媳婦身上竟然有塊胎記和失散多年的親生女兒一樣，兩人隨即相認抱頭痛哭。參加喜宴的親友眼看這場意外的兄妹之婚就要辦不成，不過，這位母親卻爆出，「兒子非親生的，是當年女兒失蹤後抱養來的。」結果，這場婚禮便在「狗血式」的劇情下順利完成。

▲婆婆憑著媳婦手上的胎記認出她是失散多年的女兒。（圖／翻攝微博）

《香港01》報導，雖說人生如戲，但現實生活中有些情節，可能比催淚韓劇的狗血情節更狗血！這段網路瘋傳的母女重逢喜極而泣影片，由於內容太像電視劇情節，引起不少網友懷疑，直指是翻炒神劇情節的假新聞。

據了解，這段影片長度不足10秒，只有搭上配樂，聽不到雙方的說話內容，被網友質疑是包裝後的成果。此外，影片中穿著禮服的母親本來正在與吃喜酒的親戚攀談，無意中看到新娘手上的胎記，部位和形狀都和她女兒小時候的一樣。經親家說明，新娘子並非親家的親生女兒，「他們全家都把養女從小到大都當作自己的親生女兒對待，而養女對自己的身份也不知道。」

▲婆婆在結婚當天發現媳婦是親生女兒。（圖／翻攝微博）

媳婦和婆婆兩人相認後抱頭痛哭，但是，這場婚姻就突然成為情人變兄妹的狗血劇情，更誇張的還在後面，由於新郎也是養子，因此這場婚禮就由兒子娶妻變成女兒出嫁的大團圓結局。

正因為「媳婦變女兒」的結局太過夢幻，有網友認為整起事件根本是假新聞，是為了蹭網路流量炮製出的劇情，內容也僅僅點出時間和地點，不太像是真實發生的事件。

