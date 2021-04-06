「帶你回家」21歲莊建致被壓4天最後移出　姊：弟弟盡軍人職責

記者陳俊宏／綜合報導

太魯閣號事故，21歲憲兵莊建致卡在第六節車廂底下4天，還被轉向軸壓住，終於在5日移出，也是最後移出的第50具遺體。莊男姊姊受訪表示，弟弟直到最後一刻可能想要先保護他人，盡軍人職責。面對家人罹難，她悲痛之餘，希望重大事故到這一刻為止就好。

▼救難隊搬出被壓在第6節車廂下方的莊建致遺體。（圖／記者張君豪翻攝）



莊男姊姊受訪表示，以大量傷患來講的話，一定從裡面先救活的，「那卡在那個地方是誰都想不到的，更何況他（弟弟）還被一個轉向軸壓住，心裡很難過也很捨不得，他在那邊待那麼久，尤其這兩天天氣又變這麼冷。」

莊男遺體卡在第六節車廂底下，姊姊認為，弟弟的遺體完整，且旁邊還有其他遺體，可能直到最後一刻都還在盡軍人職責，先保護其他人。她揣測「這個小孩到這一刻的時候，就是還想要用這方式告訴說，這裡還有其他的（遺體），你們不要這麼衝動，車廂一拉就把他拉出來，把其他人（遺體）拉傷。」

▼莊男姊姊受訪。（圖／東森新聞）



只是工程包商出包就是肇事原因，讓莊男家人難以接受。姊姊說，如果能夠多一層保護，或者是多一分設想，那是不是不會造成今天重大事故，甚至這麼嚴重傷亡，希望不要再有人發生這樣的事情，到這一刻為止就好。

太魯閣號奪走50條人命，事發當時，因列車出軌撞擊力道猛烈，轉向軸和第6節車廂脫離，壓住飛出車外罹難的莊建致，遺體半邊被重達15噸轉向軸壓住4天，導致面貌難辨，後續處理也相當困難。5日下午移出遺體前，現場人員燒香祭拜「我們要帶你回家了」，之後順利移出遺體，晚間搬運出車廂內的行李，嘗試移動車廂。

5日深夜耗時數小時，只能一節一節拉，因轉向軸損毀嚴重，難以移動，專家擔心力道太大影響隧道內情況，若成功調整轉向軸，之後復軌可像1到5節車廂，將第6節車廂拖離隧道。一直到6日凌晨0時許，車廂順利吊出，車體外觀看上去還算完整。

▼太魯閣號「第6節車廂」吊出來了。（圖／記者黃國霖攝）

