「死亡筆記本」預謀弒父　28歲男狂砍111刀：後悔不存在心中

圖文／鏡週刊

11年前，新北市發生一起駭人聽聞的弒父案。一名28歲的啃老族長年好吃懶做，被父親逐出家門，因而心生不滿，趁父親深夜出門準備上班之際，瘋狂砍殺111刀致死。事後警方在凶手房間搜出死亡筆記本，裡面詳細記載各種殺人手法及對父親的抱怨，成為預謀犯案的鐵證。凶手雖遭判死刑定讞，但一直沒有執行，2年前他在獄中用50條橡皮筋自縊身亡，走完罪孽的一生。

▼趁父親（右）深夜出門上班之際，凶手（左）瘋狂砍殺父親111刀致死。

▼遭兒子瘋狂砍殺百餘刀的陳父（箭頭處），最後滿身是血，倒臥路邊。



時任新北市警局新莊分局偵查隊小隊長的徐子胤，獲報趕往現場，他回憶說：「當刑警這麼久，那次是我看過最驚悚的一起命案，死者的臟器外露，脖子幾乎被砍斷，實在很難想像，怎麼會有人這樣對待自己的父親！」

▼凶手面對媒體堵訪時，曾經大言不慚地說：「後悔不存在我心中！」



事後，警方在陳男房間搜出8把刀械及一本筆記本，詳細記載各種刀械的殺人手法，包括「刀不用大，6吋就能殺人；刀鋒也不能太薄，否則砍到骨頭容易折斷。」甚至還有「作為殺我自己家人的參考依據」等字眼。此外，筆記本還寫到，不同刀械如何一刀斃命，什麼角度最能致死，一共7頁記載相關資訊，被警方稱為「死亡筆記本」，也成為凶手預謀弒父的鐵證。

▼警方在凶手房內搜出「死亡筆記本」，內容詳細記載各種刀械的殺人手法及對父親的抱怨。

陳男也在筆記本寫下對父親的抱怨，例如：「為什麼不管我死活！不給我錢！阿公的財產為什麼不還我！」家人看到筆記本才驚覺，原來他對父親的積怨如此之深。

犯下逆倫弒父命案的陳男，一、二審都被判處死刑，期間母親多次寫信向承審法官表示，害怕兒子出獄會對娘家不利，也很自責教子無方，希望法官「為民除害」。2013年1月，最高法院將陳男判處死刑，全案定讞，但法務部一直未執行槍決。

▼警方在凶手房內搜出「死亡筆記本」，內容詳細記載各種刀械的殺人手法及對父親的抱怨。



▼警方在凶手房內搜出「死亡筆記本」，內容詳細記載各種刀械的殺人手法及對父親的抱怨。

警方透露，陳男入獄後，家人從未前往探視，也不曾提供金援，讓他在獄中感到失落與無助；2019年1月某夜，他在台北看守所舍房的被窩內，將長期收集來的50條橡皮筋，一條一條套住脖子，導致窒息死亡，隔天一早才被獄友發現。所方人員通知陳母領回遺體未果，最後只能由所方協助辦理後事，送他走完最後一程。

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