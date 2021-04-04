效期只到5／31！COVAX「19.92萬劑AZ疫苗」抵台照片曝光

▲從COVAX獲配的AZ疫苗抵台。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

從COVAX獲配的AZ首批19.92萬劑疫苗已在今（4）日清晨5時23分運抵台灣，效期為5/31。陳時中昨晚間表示，檢封緘驗時間會比上次短，等到4月6日首批疫苗打完後，再觀察10天看是否能開放更多人施打。

陳時中昨表示，該疫苗原預定於2至5月間陸續抵臺，但因全球疫苗供應短缺及配送作業而延遲，19.92萬劑AZ疫苗從荷蘭阿姆斯特丹直飛台灣，有別於上次由大韓航空運載，此次改由華航負責配送，待完成通關成程序，將直接運送到指定冷除物流中心進行後續檢驗封緘作業。

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運送疫苗的華航班機應為華航CI074班機，表定將於上午6時抵達桃園機場第一航廈。華航表示，該批疫苗是最新的A350-900客機執飛，在當地時間4/3上午11:05起飛，航程約12個小時，在今清晨5時23分抵達台灣。

▲該批疫苗效期只到5/31。

另外，指揮中心自4月6日起，開放執業登記醫事人員、醫療院所非醫事人員、集中檢疫所人員等接種計畫所列第一類實施對象接種首批AZ新冠疫苗。指揮官陳時中表示，開放第一類醫事人員的第三類，有7.6萬人，因此4月6日差不多有22萬人可施打。

至於新進的疫苗何時開始施打？陳時中坦言，該批疫苗生產時間較早，效期也會比直接購買的還要短，但由於該批疫苗同樣也是韓國廠生產，檢封緘驗時間會比上次短，等到4月6日首批疫苗打完後，再觀察10天看是否能開放更多人施打。

▲▼AZ疫苗將進行後續檢驗封緘作業。