快訊／高雄「飛車擄人案」背景曝光！2嫌被捕到案　主嫌仍在逃

記者黃子倩／高雄報導

高雄大樹區凌晨2時許，發生一起駭人的街頭擄人案，當時一輛賓士車遭到惡煞攔截，而車上的吳姓駕駛則遭10多人拉下車後載離現場後丟包。對此，警方目前已將其中2名涉案男子逮捕到案，但主嫌目前仍在逃。

▲ 高雄飛車擄人案2名共犯落網。（圖／記者黃子倩攝，下同）

這起事件發生在1日凌晨2時許，當時吳男駕駛黑色賓士車行經九大路，但卻遭到10多名惡煞攔截拉下車，幾人將吳男押上車後隨即揚長而去，而警方接獲報案後，循線找到被惡煞強行開走的吳男的賓士車，車輛被停放在一間汽車旅館內。據警方了解，擄人的一方把被害人的車輛棄置在汽車旅館後，連房間都沒有上去，就搭乘計程車離開。

據了解，吳男與主嫌王男本來在同間工程行工作，而之後擔任怪手司機的吳男出來自己開設工程行，但雙方平常還是有合作的情況，而這次兩方公司同時在東港有標案，恰巧這次的標案競爭由吳男獲得，外加上王男發現幾次合作下來，出現帳目有短缺的情形，認為吳積欠10萬元工程款。

吳男事後被擄人的一方載往東照山方向、沿路丟包，再由友人載往醫院救治，所幸他只有臀部與左肩受傷，傷勢並無大礙。另外，警方目前已將28歲的蘇姓男子、及21歲的林姓男子逮捕到案，而2人在此次案件中，均擔任司機角色。此外，目前王姓主嫌仍未到案，警方仍積極追緝當中，而據悉，幾名同夥之中，還有另名綽號叫「滷蛋」的犯嫌，但關於其詳細資訊，警方仍在積極查證搜捕當中。