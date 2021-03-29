台中拉麵「聯名」彰化60年肉圓！限量30碗　店家1句話網嗨翻：狂

▲「らーめん七面鳥」要推出限量30碗的燒肉圓拉麵。（圖／翻攝らーめん七面鳥臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

近日拉麵狂潮不斷，除了有網紅拍攝台北11間拉麵之外，還有網友自制捷運線拉麵圖，讓不少人陷入排隊地獄。台中知名拉麵店「らーめん七面鳥」推出新商品「燒肉圓拉麵」，並嗆「拉麵都可以加珍珠了，加肉圓也只是剛好而已」，讓不少網友看完直呼「太狂啦！」

「らーめん七面鳥」29日在粉專PO文公告，他們與彰化八卦山下燒肉圓聯名，要將八卦山下燒肉圓醬汁與特濃魚介豚骨，以比例調配製成新的拉麵沾醬，搭配爌肉、炸肉圓，推出全新的燒肉圓拉麵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「らーめん七面鳥」預告，燒肉圓拉麵會以沾麵的方式呈現。（圖／翻攝らーめん七面鳥臉書）



「肉圓可以加辣！」店家說，燒肉圓拉麵的配菜有彰化爌肉、八卦山燒肉圓，整體限量30碗，各分15碗於中午、晚上販售，「拉麵都可以加珍珠了，加肉圓是不是比較合理一點，但我是做沾麵啦，肉圓做拉麵美耗勾欸」。

網友看完紛紛留言，「情況從糟糕變成難以理解」、「身為彰化人，笑噴了XDDDD」、「太狂啦...端午節有肉粽蹦拉麵，我也不意外啊」、「很會選！！超推這間燒肉圓」、「還以為是愚人節 結果是3/31」、「台中就是這麼狂」。此外，店家也留言處開玩笑說，「彰化人拉麵都這樣吃，有什麼問題嗎」，「肉圓只有炸的，蒸的是半套水晶餃」。

►任天堂SWITCH動森遊戲主機組＋健身環「限時特價」好狂！