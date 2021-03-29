▲傳陸警告打新冠疫苗半年內禁懷孕，專家澄清：頂多影響1個月。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者嚴云岑／台北報導

各國新冠疫苗陸續開打，現傳中國大陸警告施打疫苗半年內禁止懷孕。指揮中心發言人莊人祥澄清並無此事，只是疫苗比較新，才會建議備孕婦女可以暫緩接種，台灣也沒有把孕婦列入接種對象。感染科醫師也表示，活性減毒疫苗對孕婦雖有顧慮，但作用在1個月內就會消退。

莊人祥表示，新興疫苗或藥品上市後，基於安全性考量，會建議孕婦暫緩接種，備孕婦女若已接種，懷孕時間也要推遲3個月，但每個國家的規定不太一樣，台灣因為疫情平穩，目前並未把懷孕婦女列為優先接種對象，除非是剛好暴露在高風險環境下的醫護人員，才需與醫師討論是否需要接種，或者請調到暫時不會暴露的環境延緩接種時程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大醫院感染科醫師李秉穎今（29）日受訪時也提到，並未聽過接種新冠疫苗半年內不能懷孕的傳聞。新冠疫苗分為活性減毒疫苗與非活性，前者代表為腮腺炎、登革熱疫苗，後者則為流感疫苗。

李秉穎說，活性減毒疫苗因帶有病毒，不建議孕婦接種，否則病毒跑道胎兒器官內，可能導致胎兒畸形，也有研究顯示對產婦和胎兒都會產生不良反應。不過，AZ等沒有繁殖力的新冠肺炎活性減毒疫苗，大多在接種2至3周後，對人體就沒有影響。但為了安全起見，除非是在疫情嚴峻國家，或者需要到疫區進行外交或商務活動，施打結果利大於弊，孕婦才有接種的必要。