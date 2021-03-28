快訊／國道3號3車連環撞！釀「1無意識2傷」…半聯結車車頭全爛

記者楊淑媛、戴若涵／桃園報導

國道3號南下58.3K處28日上午發生一起車禍！據了解，為砂石車連環追撞。警消接獲通報後，趕赴現場處理，整起事故一共造成2人輕傷、1人無意識。詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

▲▼國3砂石車追撞車禍。（圖／記者楊淑媛翻攝，下同）

初步調查，年約60歲黃男駕駛自小客車，疑似遭砂石車載運的砂石砸中，於是超前停於砂石車前方，不料，後方由游男駕駛的半聯結車因反應不及追撞砂石車，砂石車再撞上轎車釀禍。全案一共造成黃男、同車乘客共2人輕傷，游男無意識。