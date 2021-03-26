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日本報告：每4名女性就有1人曾被配偶家暴

▲▼性侵,受害,家暴,女,示意圖。（圖／視覺中國）

詷查指出，每4名女性中就有1人遭受過家暴，受害情況嚴峻。(示意圖／視覺中國)

國際中心／綜合報導

日本「共同社」報導，日本內閣府周五(26日)公布了關於男女間暴力受害的調查結果。結果顯示：曾遭配偶家暴待的受訪者高達22.5%，女性為25.9%、男性為18.4%。

這項資料較3年前的調查有減少，但4名女性中就約有1人遭受暴力，受害情況依然嚴峻。報導指出，該項調查在2020年11月至12月進行，以日本全國20歲以上男女為對象，得到了3438人的有效回答。

調查詢問了關於遭受配偶家暴、約會暴力、跟蹤騷擾、性暴力等方面的受害情況。 在所有受訪者當中，4.1%的人表示，遭受過很惡劣的性暴力傷害，其中男性佔1%，女性達6.9%。關於跟加害方的關係，女性受訪者的回答是前輩、教師、上司等「處於優勢地位者」的情況，佔比55.3%。

報導稱，圍繞著從遭受性暴力到前往進行諮詢的時間相距問題，46.2%的受訪者表示，在遭受性暴力後的3天內會進行諮詢。但也有9.6%的受訪者表示，逾10年後才進行諮詢。

據報導，受害人在童年時期等未意識到當時情況是性犯罪的情況較多。內閣府負責人指出：「要防止受害，讓人們儘早理解哪些事屬於性犯罪， 十分重要。」

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