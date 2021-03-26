超獵奇「天空地圖」史上最完整！星空迷必收最狂「天體圖寶藏」

▲堪稱史上最完整、獵奇的《天空地圖》由聯經文化發行。（圖／聯經出版提供）

記者林育綾／綜合報導

堪稱史上最完整《天空地圖》，由一名「無可救藥的地圖愛好者」作者愛德華．布魯克希欽（Edward Brooke-Hitching）撰寫，收羅了各種宇宙圖、故事、繪畫和器物，勾勒出人類對於頂上天空與天空之外的想像與發現，可說是圖文並茂的「天體圖寶藏」，如今中文版由聯經出版社發行。

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▲▼《天空地圖》可說是圖文並茂的「天體圖寶藏」。（圖／聯經出版提供）



愛德華．布魯克希欽是暢銷書《寶圖》、《詭圖》的作者，也是BBC人氣電視節目QI的腳本之一，身為皇家地理學學會會員，自稱無可救藥的地圖愛好者，跟成堆積滿灰塵的古地圖和古書一同生活在倫敦。

他提到，「在我看來，天圖集堪稱是最為人所忽略的製圖類著作」，而製圖學史上有關「地圖」的學術研究，遠超越「天圖」的著作，「但明明兩種類型的圖在傳統上地位是平起平坐的」。

▲▼《天空地圖：瑰麗星空、奇幻神話，與驚人的天文發現》內頁。（圖／聯經出版提供）



聯經出版社介紹，《天空地圖》不只描繪恆星與行星的領域，更有許多橫衝直撞的神鬼魍魎、天象魔法師、飛翔的水手、中世紀外星人、神話生物與妖怪。圖文並茂的天體圖寶藏，滿滿交織著歷史上最偉大的天文學發現，最奇特的傳說，以及為人所遺忘的篇章，化為一部美麗別緻、豐富趣味的星空大全。

書中從亞里斯多德開始，經過愛因斯坦的時代，直至最新的星際探索，此外更有古代的不明飛行物目擊紀錄、長著翅膀的月球生物「人蝠」、天空之外的廣闊大海，以及20世紀初關於火星地圖的奇妙故事。

▲▼出版社介紹，《天空地圖》不只描繪恆星與行星的領域，更有許多神鬼魍魎、天象魔法師、飛翔的水手、中世紀外星人、神話生物與妖怪。（圖／聯經出版提供）

讀者將踏上一段包羅萬象的旅程，行遍世界各地迷戀星辰的文化，遭遇古中國甲骨文、西藏天葬、西伯利亞舞衣與蒙古薩滿，一直到近代對於哈雷慧星的觀測、日食的攝影、冥王星的發現，以及近年來最振奮人心的影像——「黑洞」。

英國《每日郵報》（Daily Mail）稱讚，「這本書害人大氣不敢喘一口，結合神話與科學，深入探索你我對天空的痴狂」。《先驅報》（The Herald）也說，「這本書超適合獵奇之人」。space.com更直接讚「狂！」另外各界也狂讚「這書美翻了！」「美不勝收！」「迷人的封面，滿滿的知識⋯」。

▲《天空地圖》中文版由聯經出版發行。（圖／聯經出版提供）

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