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瘋電影／鐵幕行動　用兩個人的生命換取全人類安全

文／賴賴

▲▼鐵幕行動。（圖／車庫娛樂提供）

瘋言瘋語：

電影流暢好看，很感動也很感謝，這部電影相當具有價值，除了帶出當年核彈危機的壓力，更能感受到片中兩位英雄所承擔的高度風險，電影緊湊緊張，壓力大到看電影背部完全沒靠到椅墊，單就電影製作而言，諜報片要不是爆悶，就是打鬥超多像007，而這片完完全全記載當時美俄關係一觸即發的戰爭感，與平息戰爭的偉大功德。

班奈迪克的演技是扎扎實實從高中就開始磨練，曾經從事演員工作的雙親不希望班奈迪克從事這項收入不穩定的行業，在律師與演員兩種截然不同的行業中，班奈迪克仍然沒有放棄演戲這條路，而走到今天好萊塢一線演員的身價，這部電影因為他的加持使得這位英國從商素人間諜倍受尊崇，而片中男主因位被蘇聯以間諜罪囚禁入獄，在酷寒監獄必須剃光頭受苦並精瘦，班奈迪克老戲骨般的精湛演技爐火純青，完全到位，一種在地獄中苟延殘喘仍堅持救朋友的義氣，令人敬佩。

非常激賞這片導演的鏡頭語言，以一顆鏡頭帶出男主角來到鐵幕蘇聯的環境氛圍，陰鬱的天氣灰藍肅殺無人對話的街道，男主角無害商人的幹練笑容，與水汪汪大眼卻透露犀利雙眸的蘇聯間諜上校奧列格潘科夫斯基，這部電影的卡司挑選得恰到好處，所以觀影很快就入戲了，加上編劇對白編寫得生動活潑，而剪輯俐落讓觀眾不需要太傷腦筋，五顆星推薦好看且極具歷史意義的好作品。

放在這個時代上映有一定的教育內涵，從世界和平的角度出發，平息戰火的兩位犧牲自我來換取人類安全，有偉人級的貢獻，倘若單從國家私心角度埋怨間諜不忠背叛，那又是另一種立場，不論如何，和平是好多前人用鮮血換來的，我們真的要珍惜！

片　　名：鐵幕行動
英文片名：Ironbark
類　　型：劇情、懸疑/驚悚
上映日期：2021-04-09
片　　長：01時52分
導　　演：多明尼克庫克(Dominic Cooke)
演　　員：班尼迪克康柏拜區(Benedict Cumberbatch) 、 米勒尼尼茲(Merab Ninidze) 、 潔西伯克利(Jessie Buckley)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

根據英國商人葛雷維爾韋恩(Greville Wynne)的真實故事改編。《鐵幕行動》描述葛雷維爾（班奈狄克康柏拜區 飾）在冷戰期間與蘇聯線人奧列格潘科夫斯基(Oleg Penkovsky)，暗中協助中情局滲透蘇聯的核子計畫，並提供了成功阻止古巴飛彈危機的重要情報。

▲▼鐵幕行動。（圖／車庫娛樂提供）

▲一介平民從未受特訓，立刻上場從事間諜工作，真的是去賣命。

▲▼鐵幕行動。（圖／車庫娛樂提供）

▲英國商人和蘇聯間諜同為讓蘇聯不發射核彈為目的，展開一連串高風險的偽商業行銷真偷渡資訊秘密行動。

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