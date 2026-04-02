50年懸案偵破！萬聖節少女命案　凶手是殺人魔泰德邦迪

▲蘿拉安艾米（左圖）1974年被發現遺體，如今警方證實，凶手是連續殺人犯泰德邦迪（右圖）。（圖／翻攝Utah Department of Public Safety／Wikipedia）

圖文／鏡週刊

美國猶他州一宗塵封逾半世紀的少女命案，近日終於真相大白。當地警方透過最新法醫技術與DNA比對，確認1974年失蹤遭殺害的17歲少女蘿拉安艾米（Laura Ann Aime），凶手正是惡名昭彰的連環殺手泰德邦迪（Ted Bundy）。警方直言，「如今結果已毫無疑問」，正式為這起51年懸案畫下句點。

17歲少女派對離場要買菸？ 下一刻竟成連環殺手目標？

回顧這起案件，事發於1974年萬聖節的夜晚，年僅17歲的艾米在猶他郡參加派對，離開派對時，她曾告訴友人要去買香菸，之後再也沒回去派對，也沒回家，從此人間蒸發。她的姪女塔拉史塔基（Tara Stucki）曾回憶，艾米當時性格自由，與朋友往來密切，沒有和家人同住。

一直到同年11月27日感恩節當天，有登山客在美國叉峽谷道路（American Fork Canyon Road）附近發現艾米遺體。警方確認她遭性侵、勒斃，但由於當時證據不足，案件長年無法被偵破，成為懸案之一。

猶他郡警長辦公室1日表示，縱使當年調查人員早已懷疑凶手身分，但始終缺乏關鍵證據。直到2025年，調查單位重新檢視此案，由重案調查組與冷案偵查員利用現代法醫技術進行分析，成功取得完整DNA檔案，最終比對出凶手是邦迪。

半世紀找不到真相？ 靠DNA才破案？

根據《ABC4 Utah》報導，警方指出，邦迪犯案時，正就讀於猶他大學法律系，而艾米被認定是他在猶他州犯案的第3名受害者。史塔基也透露，邦迪在行凶前曾多次接近艾米，更疑似長期跟蹤，最終誘拐殺害。然而，邦迪生前曾對多起命案供述，卻對艾米一案記憶模糊，以至於無法確認。

猶他郡警長麥克史密斯（Mike Smith）強調：「我們現在可以毫無疑問地說，邦迪殺害了蘿拉安艾米。如果他今天仍然在世，我們一定會全力追訴此案，尋求最高刑責，也就是死刑。」

艾米的姊姊蜜雪兒因帕拉（Michelle Impala）則感謝警方多年來不放棄調查。她回憶，妹妹生前在農場照顧愛馬，性格溫暖又充滿活力。對於凶手身分終於確定，她坦言：「知道邦迪在地獄受苦，我不喜歡這樣想，但像他這樣的人，確實罪有應得。」

泰德邦迪是美國歷史上最臭名昭著的連環殺手之一，活躍於1970年代，橫跨猶他州、華盛頓州、佛羅里達州與科羅拉多州犯案，專門鎖定年輕女性下手。他最終被判定涉及30起殺人案件，於1989年在佛州被處死。

在行刑前，邦迪曾向警方供述部分罪行，承認殺害2名猶他州少女，但對艾米與部分受害者則無法確認或直接否認。警方指出，隨著科技進步，過去無法解開的謎團如今得以釐清，也讓受害者家屬終於等到遲來的正義。

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