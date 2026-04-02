　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

50年懸案偵破！萬聖節少女命案　凶手是殺人魔泰德邦迪

蘿拉安艾米（左圖）1974年被發現遺體，如今警方證實，凶手是連續殺人犯泰德邦迪（右圖）。（翻攝Utah Department of Public Safety／Wikipedia）

▲蘿拉安艾米（左圖）1974年被發現遺體，如今警方證實，凶手是連續殺人犯泰德邦迪（右圖）。（圖／翻攝Utah Department of Public Safety／Wikipedia）

圖文／鏡週刊

美國猶他州一宗塵封逾半世紀的少女命案，近日終於真相大白。當地警方透過最新法醫技術與DNA比對，確認1974年失蹤遭殺害的17歲少女蘿拉安艾米（Laura Ann Aime），凶手正是惡名昭彰的連環殺手泰德邦迪（Ted Bundy）。警方直言，「如今結果已毫無疑問」，正式為這起51年懸案畫下句點。

17歲少女派對離場要買菸？　下一刻竟成連環殺手目標？

回顧這起案件，事發於1974年萬聖節的夜晚，年僅17歲的艾米在猶他郡參加派對，離開派對時，她曾告訴友人要去買香菸，之後再也沒回去派對，也沒回家，從此人間蒸發。她的姪女塔拉史塔基（Tara Stucki）曾回憶，艾米當時性格自由，與朋友往來密切，沒有和家人同住。

一直到同年11月27日感恩節當天，有登山客在美國叉峽谷道路（American Fork Canyon Road）附近發現艾米遺體。警方確認她遭性侵、勒斃，但由於當時證據不足，案件長年無法被偵破，成為懸案之一。

猶他郡警長辦公室1日表示，縱使當年調查人員早已懷疑凶手身分，但始終缺乏關鍵證據。直到2025年，調查單位重新檢視此案，由重案調查組與冷案偵查員利用現代法醫技術進行分析，成功取得完整DNA檔案，最終比對出凶手是邦迪。

半世紀找不到真相？　靠DNA才破案？

根據《ABC4 Utah》報導，警方指出，邦迪犯案時，正就讀於猶他大學法律系，而艾米被認定是他在猶他州犯案的第3名受害者。史塔基也透露，邦迪在行凶前曾多次接近艾米，更疑似長期跟蹤，最終誘拐殺害。然而，邦迪生前曾對多起命案供述，卻對艾米一案記憶模糊，以至於無法確認。

猶他郡警長麥克史密斯（Mike Smith）強調：「我們現在可以毫無疑問地說，邦迪殺害了蘿拉安艾米。如果他今天仍然在世，我們一定會全力追訴此案，尋求最高刑責，也就是死刑。」

艾米的姊姊蜜雪兒因帕拉（Michelle Impala）則感謝警方多年來不放棄調查。她回憶，妹妹生前在農場照顧愛馬，性格溫暖又充滿活力。對於凶手身分終於確定，她坦言：「知道邦迪在地獄受苦，我不喜歡這樣想，但像他這樣的人，確實罪有應得。」

泰德邦迪是美國歷史上最臭名昭著的連環殺手之一，活躍於1970年代，橫跨猶他州、華盛頓州、佛羅里達州與科羅拉多州犯案，專門鎖定年輕女性下手。他最終被判定涉及30起殺人案件，於1989年在佛州被處死。

在行刑前，邦迪曾向警方供述部分罪行，承認殺害2名猶他州少女，但對艾米與部分受害者則無法確認或直接否認。警方指出，隨著科技進步，過去無法解開的謎團如今得以釐清，也讓受害者家屬終於等到遲來的正義。

★《鏡週刊》關心您：抽菸有害身心健康。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
18歲丹麥公主要去當兵了！　「王室第一人」11個月不搞特權
哈利王子隱私訴訟爆出調情私訊！　喊女記者「甜心」親親抱抱跑趴
張國榮逝世23週年！王祖賢55秒片緬懷「哥哥」　「記憶都在心中」萬人淚崩

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美軍狂炸28大坑「狠斷伊朗追殺道路」　F-15E墜毀處驚見巨
明全台有雨　北部有較大雨勢
巴林改口「喊動武」！　籲聯合國授權：至少護航荷莫茲海峽6個月
跑山獸被轟賞金獵人！山友曝「家屬溝通內幕」：10萬已經算很少
行人等紅燈遭輾碎！恐怖瞬間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美軍狂炸28大坑「狠斷伊朗追殺道路」　F-15E墜毀處驚見巨洞

南韓26艘船隻滯留荷莫茲海峽　傳李在明擬向伊朗提供「人道救援」

巴林改口「喊動武」！　籲聯合國授權：至少護航荷莫茲海峽6個月

川普威脅轟電廠　伊朗嗆更大規模反擊：先賠償才開荷莫茲海峽

美伊自信爆表！紐時警告F-15E擊落事件「恐讓戰火危險升級」

日本防衛省出招！月底成立「無人機部隊」結合AI　新戰法解決人力荒

美伊擬停火45天　調停方警告伊朗：避免國家大規模被毀的最後機會

AV嫩妻二審無罪！日4千人斬富豪尪「半裸暴斃」　檢方再上訴

向金與正示軟！南韓無人機「入侵平壤領空」　李在明向北韓道歉了

有錢別亂花！外媒點名「退休族10大後悔消費」恐掏空養老金

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

美軍狂炸28大坑「狠斷伊朗追殺道路」　F-15E墜毀處驚見巨洞

南韓26艘船隻滯留荷莫茲海峽　傳李在明擬向伊朗提供「人道救援」

巴林改口「喊動武」！　籲聯合國授權：至少護航荷莫茲海峽6個月

川普威脅轟電廠　伊朗嗆更大規模反擊：先賠償才開荷莫茲海峽

美伊自信爆表！紐時警告F-15E擊落事件「恐讓戰火危險升級」

日本防衛省出招！月底成立「無人機部隊」結合AI　新戰法解決人力荒

美伊擬停火45天　調停方警告伊朗：避免國家大規模被毀的最後機會

AV嫩妻二審無罪！日4千人斬富豪尪「半裸暴斃」　檢方再上訴

向金與正示軟！南韓無人機「入侵平壤領空」　李在明向北韓道歉了

有錢別亂花！外媒點名「退休族10大後悔消費」恐掏空養老金

又見行人地獄！屏東母子走斑馬線　右轉轎車撞倒孩童逃逸

Vicky崩潰認情緒失控！孩子一句話就引爆　無奈吐心聲：真的忍不住

基隆大佛禪院觀音聖誕法會　副市長邱佩琳祈福社會祥和

花蓮漁港友善釣魚區稽查！科技執法發現10件違規　蒐證開罰

邦力多未出賽？悍將回應感冒缺陣已歸隊　申皓瑋背部不適下放二軍

老後如何「善終走得快？」　50歲做這件事都來得及

太原餐館每晚提供1元便當給外賣小哥　持續一年20分鐘全賣完

基隆8旬婦忘帶鑰匙深夜徘徊　警暖心陪伴守護助平安返家

陳星旭陪王玉雯坐雲霄飛車「靈魂出竅」崩潰　反差萌翻網：太好嗑

深圳首次開放無人車夜間送貨　料將推廣各地

【阿嬤獨自升級？】超認真研究戰鬥陀螺　還拿臉盆當戰鬥盤XD

國際熱門新聞

油輪載伊拉克原油通過荷莫茲海峽　將在馬來西亞卸貨

CNN：台灣政府備戰　民眾規劃「撤離劇本」

營救飛官成功！他曝：只有美國辦得到

飛官攀2千米躲岩縫　美軍斷尾求生炸6機

成功救出受困飛官　川普宣布將開記者會

川普：美伊周一有機會達成協議

中國處決販毒法公民　法外交部震驚譴責

伊朗狂轟鄰國釀反效果！　阿聯：準備好加入美國為首行動

給伊朗最後期限　川普暗示週二晚間8點」

美伊擬停火45天　調停方警告伊朗最後機會

中國留學生假學歷遭驅逐　5人提告抵抗

伊朗宣稱擊落12架美軍飛機！

伊朗史上最長斷網！37天無法上網

比婆婆大9歲！60歲女倒追「26歲鮮肉」修成正果

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面