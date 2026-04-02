川普點名「向美國買油」！南韓積極調整能源策略　降低對中東依賴

▲位於全羅南道麗水的國家產業石化園區，南韓考慮對石化核心原料石腦油採取出口限制措施。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

隨著伊朗實質封鎖荷姆茲海峽，中東原油運輸受阻，南韓政府與國內四大主要煉油業者已開始積極擴大美國原油進口比例，以降低對中東依賴。據悉，美國總統川普曾公開建議，能源進口受海峽封鎖影響的國家，可透過向美國採購原油來解決供應問題，這也讓南韓考慮進一步增加美國原油採購。

根據《韓聯社》，南韓政府經貿相關官員今（2）日透露，「隨著中東原油進口出現困難，國內四大煉油公司正透過全球渠道積極尋找替代供應來源，其中美國原油占比最大」。他表示，南韓原油進口中美國原油比重已不低，預計未來仍有增長空間。

南韓過去長期依賴從中東進口原油，但最近10年以來積極推動多元化進口政策，使中東原油進口比重從2016年的86%降至2025年的69.6%；反觀，南韓從美國進口原油的比重，從2016年的0.21%，逐步提升至2018年的5.3%、2019年的12.4%、2023年的13.5%、2024年的15.7%、2025年的16.3%。

報導提到，自從2015年美國解除原油出口禁令，且擴大生產並出口頁岩油、天然氣以後，南韓便開始擴大向美國購買，以應對中東地緣政治風險，川普第一任期時，更加快相關進程。

▲油輪在荷姆茲海峽附近的波斯灣航行。（圖／路透）

業界方面，雖然中東石油公司「沙烏地阿美」（Saudi Aramco）控股的S-Oil仍以中東原油為主，但GS Caltex、HD現代油庫與SK Energy皆積極拓展美國原油採購，以因應中東局勢不穩。南韓政府亦在川普第二任期中，透過對美貿易與關稅談判，表明將擴大美國能源進口，兼顧貿易平衡與能源安全。

據悉，川普日前在白宮演說中提到，「依賴荷姆茲海峽進口中東原油與天然氣的國家，可以向美國購買石油」，分析人士認為，這可能對南韓形成額外壓力。南韓政府和業界已透過駐外貿易官員、KOTRA海外分支及各大公司海外據點，全力尋找原油、天然氣及石腦油等替代來源。

目前替代供應線包括不受荷姆茲海峽封鎖影響的沙烏地阿拉伯、阿曼，以及美國、哈薩克、希臘、阿爾及利亞等多個國家。該名官員強調，「即使沒有川普的直接建議，我們也認為中東戰爭對能源供應的影響可能延續至6月，因此政府與業界正合作，確保多元替代來源，包括美國原油在內。」