鄭習會將登場　簡舒培：標準「政治投名狀」

▲國民黨主席鄭麗文、傅焜萁出席中常會。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席鄭麗文將於4月7日至12日率團訪問中國，並與中共總書紀習近平舉行「鄭習會」，目前傳出鄭習會日期可能在4月10日。對此，北市議員簡舒培今（2日）表示，「習鄭會」是一場標準的「政治投名狀」，不是單純會面，而是一場包裝成「和平交流」的政治操作，是變成中國的代言人，重複中國的論述、配合中國的框架、幫中國塑造它想要的政治氛圍。

簡舒培表示，這不是交流，是被安排好的政治劇本；鄭麗文訪中，說穿了，就是一場標準的「政治投名狀」，從中國用「受權宣布」、到快速安排「習鄭會」，整個過程只有一個重點「誰在主導？誰在被安排？」，答案很清楚。這不是對等會面，這是中國在挑人、選人、定人，從一開始，就不是平等互動

簡舒培指出，中國官方「受權宣布」邀請，這代表的不是單純邀訪，而是中國高層定調、刻意釋放政治訊號。是中國高層決定節奏、設定框架、選擇對象的政治安排，「習鄭會」，不是「鄭習會」。依照目前資訊，鄭麗文此行最後將前往北京，與習近平見面。 誰宣布、誰安排、誰決定規格，答案都不是鄭麗文。這不是對等互動，而是中國主導下的「習鄭會」。

簡舒培強調，中國要的不是和平，是路線操作。中國選在這個時間點高規格邀請鄭麗文，真正目的很清楚：一是鞏固它屬意的親中路線；二是介入國民黨內部的路線競爭；三是藉此影響台灣社會、政策與選舉氛圍。

對於鄭習會，簡舒培認為，這不是單純會面，而是一場包裝成「和平交流」的政治操作。最可怕的，是變成中國的代言人，重複中國的論述、配合中國的框架、幫中國塑造它想要的政治氛圍。

簡舒培說，台灣人擔心的從來不是鄭麗文有沒有訪中，而是她這一趟，到底是去交流，還是去接受中國的政治授階？如果一場會面，連位置、節奏、規格都由中國決定，那這就不是和平，這是操作；不是交流，這是收編。台灣不能被安排，台灣的政治人物，也不能替中國定義台灣。