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日本公務員「上班看A片」！瀏覽色情漫畫存硬碟　大膽發文才曝光

▲▼上班使用電腦。（示意圖／VCG）

▲一名公務員趁上班時用電腦瀏覽成人網站。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本熊本縣政府一名55歲男性公務員竟然趁上班時間，透過業務用電腦頻繁瀏覽成人網站與漫畫網站，並將成人影片與漫畫存入個人USB隨身碟觀看，最終因為被同事發現，而遭縣府懲處停職4個月。調查指出，這名男性公務員並非首次違規，過去曾因類似事件受過減薪處分。

根據日媒《熊本日日新聞》，熊本縣府人事課調查，這名來自商工勞動部的55歲主事級技師在2024年1月至2025年7月間，共計花費93小時瀏覽與工作內容無關的成人影片與漫畫網站。一名同事揭露他工作時在社群平台發文，經人事課進一步查證後，該名男性上班偷懶的行徑才終於被揭發。

事實上，該名男性公務員早在2018年，就因在工作時間內瀏覽非工作相關網站，被處以6個月、減薪十分之一的懲戒。此次事件發生後，人事課表示，考量其過往紀錄，因此採取比一般案件更嚴格的處分。

該名男性公務員事後坦承過錯，「當時有工作壓力，我承認我的行為欠缺倫理觀念。」

統計顯示，2025年度熊本縣職員共有4起懲戒事件，涉及4名員工，其中本案因涉及長時間使用公務設備瀏覽成人內容，成為年度案件的焦點。

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