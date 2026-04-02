在韓創藝術品拍賣紀錄！奈良美智《無可奈何》3億成交　凸顯孤獨感

▲日本藝術家奈良美智的作品《無可奈何》，在拍賣會以150億韓元成交。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓藝術市場再創歷史新高！日本當代藝術家奈良美智畫作《無可奈何》（Nothing about it）於3月31日在首爾拍賣會上，以150億韓元（約新台幣3.18億元）成交，不僅刷新南韓藝術品拍賣最高紀錄，更是當地首次有作品突破100億韓元門檻，象徵高端藝術市場熱度持續攀升。

根據韓媒《朝鮮日報》，該場拍賣由首爾拍賣行舉行，奈良美智2016年創作的《無可奈何》從147億韓元起開始喊價，最終以150億韓元落槌成交，遠超市場預期。此一成交價也大幅超越去年11月由《花束》所創下的94億韓元紀錄，正式改寫南韓藝術拍賣史，《花束》於1937年由夏卡爾（Marc Chagall）所繪。

《無可奈何》尺寸為寬162公分、高194公分，屬於奈良美智較大型的作品之一。畫面以其標誌性的「大眼少女」為主角，帶有微微上挑的眼神與近乎無表情的面容，傳達出淡淡的孤獨與不安情緒。

報導評論，這類創作形象不僅展現出現代人內心的疏離與孤獨感，也象徵對外在規範的抗拒與自我意識的堅持，長年在國際藝術市場備受青睞。

奈良美智的創作風格融合日本流行文化、西方龐克搖滾與民間藝術元素，作品辨識度極高，代表作還包括《用小刀劃開》（Slash with a Knife）與《背後藏刀》（Knife Behind Back）等，市場行情近年持續攀升，屢創高價。

值得注意的是，本場拍賣不只一件破百億韓元作品。另一位日本藝術家草間彌生2015年創作的《南瓜》（Pumpkin），也以104億5000萬韓元（約新台幣2.2億元）成交，顯示亞洲當代藝術在收藏市場的強勁需求。

據悉，此次拍賣共推出104件近現代藝術作品，總估價規模約介於510億至750億韓元之間，創下南韓藝術品拍賣史上最大規模紀錄。