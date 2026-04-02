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賴苡任初選資格暫時保住！　戴錫欽：現階段沒理由剝奪參選權利

▲▼賴苡任出席北北基反惡罷團結大會。（圖／記者李毓康攝）

▲賴苡任初選資格暫時保住了。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市黨部今（2日）召開第一梯次議員初選協調會，士林北投區議員擬參選人賴苡任日前指控，自己的初選資格遭北市黨部資格審查委員陳啟宏一票否決，更點名陳啟宏和同選區同黨競爭對手黃子哲關係匪淺，將於會議中向市黨部主委戴錫欽確認初選資格。戴錫欽回應，賴苡任案尚未確定，只要現階段符合領表登記資格，就沒有理由剝奪他登記參選的權利。

國民黨北市黨部今日於北市議會黨團辦公室召開第一梯次議員初選協調會，討論第一選區（士林北投）及第三選區（松山信義）採全民調或七三制。賴苡任會前強調會跟戴錫欽確認自己是否有參選資格。

戴錫欽會後回應，賴苡任案尚未確定，只要現階段符合領表登記資格，沒有理由剝奪他登記參選的權利，但後續若真被停權或抵觸相關黨紀規定，市黨部會依照遊戲規則處理。

賴苡任則轉述戴錫欽會中發言表示，賴苡任今日能參與協調會，黨權跟黨籍目前都沒有問題，只要黨籍跟黨權都在的一天，就有資格參加初選。他透露，會中有其他擬參選人喊話，應該等賴苡任確定停權後再辦理初選，不過戴錫欽則認為，初選時程已經安排，必須在4月底以前把士林北投第一選區的初選名額跟人數確定，所以不可能為了個別任何一個人的黨紀問題，停下初選的腳步。

針對黨籍案後續若有變動，是否會影響初選資格？賴苡任說，戴錫欽確實有考慮這件事，因此若黨籍案有任何變化，自己一定會把黨內所有救濟程序全部走完。

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