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美軍「史詩怒火」創紀錄！　發射850枚戰斧導彈約佔中東庫存一半

▲▼戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile）。（圖／達志影像／美聯社）

▲打擊伊朗，美國發射的戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile）數量創下紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

美、以針對伊朗發動的「史詩怒火」行動已持續一個月，高強度打擊正以驚人速度掏空美軍戰略儲備。根據《星條旗報》與彭博社最新披露，美軍在此次衝突中發射的「戰斧」巡航飛彈與攔截導彈數量均創下歷史紀錄。儘管川普政府與五角大廈堅稱彈藥無虞，美國智庫數據卻顯示，美軍正陷入「一邊發射、一邊斷檔」的產能陷阱。這場彈藥荒不僅逼得美國向盟友波蘭借調防空系統遭拒，增添戰況風險。

陸媒《環球時報》報導引述美媒《星條旗報》消息，美國智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）最新分析指出，五角大廈在針對伊朗的軍事行動中，發射戰斧飛彈的規模已「超過歷史上任何時期」。報導指出，想要補充這些彈藥庫存需要時間，「並且會給美國帶來短期風險。」

美國《華盛頓郵報》近日援引未具名美國官員消息，自美國和以色列對伊朗發動軍事行動以來，美國海軍已發射了超過850枚「戰斧」導彈，五角大樓內部有人對該導彈的消耗數量表示擔憂。根據五角大樓相關文件，自「戰斧」導彈投產以來，美國累計採購量為9240枚。從2019年開始，美國通過定期重新認證和對老型號現代化升級來維持「戰斧」導彈的庫存，每年約有250枚導彈進行現代化改進。

軍事專家馬克·坎西恩（Mark Cancian）精算發現，美軍戰前扣除訓練損耗，約僅存3100枚戰斧，若美軍消耗850枚的「戰斧」消息屬實，意味著美軍已用掉了約1/4的總庫存。俄羅斯衛星網稱，以此計算，美軍剩餘的「戰斧」導彈庫存僅能維持3.7個月的戰場消耗。更棘手的是，現存「戰斧」飛彈無法在海上補給，艦艇射罄後必須返港填裝，造成戰力銜接的「短期風險」。

▲▼川普深夜PO火海片！　伊朗彈藥庫淪火球。（圖／川普真實社交）

▲1個月射光27%庫存！美軍戰斧飛彈消耗逾850枚。（圖／川普真實社交）

《星條旗報》報導指出，美軍在「史詩怒火」行動中使用的「戰斧」巡航導彈已經超過了2003年的「伊拉克自由」行動，當時美軍在進攻期間共發射了802枚「戰斧」導彈。緊隨其後的是1998年在伊拉克發動的「沙漠之狐」行動（325枚）、1991年對伊拉克發起的「沙漠風暴」行動（288枚）。更讓美國智庫擔心的是，850枚「戰斧」導彈相當於美軍在中東庫存的約一半。

根據戰略與國際問題研究中心獲得的數據，美軍實際每年採購約90枚「戰斧」導彈。五角大樓的預算文件顯示，美國海軍僅為2026財年申請了57枚該導彈的採購費用。最近的五角大樓通知顯示，未來「戰斧」導彈的年產量將提升至1000枚以上，需要時間跟上產量。

除了戰斧，美軍也消耗了超過1000枚「聯合防區外武器」（JASSM）隱形飛彈。這款單價150萬美元的高端武器，其生產商洛克希德·馬丁公司在2026年的最大預估產能僅為860枚，顯然無法支應當前的戰爭黑洞。

《彭博社》也指出，美以伊衝突爆發以來，美國及其中東地區的盟友至少發射了2400枚攔截導彈，主要是「愛國者-3」和「愛國者-2」導彈。在衝突爆發之前，海灣國家的總庫存量不足2800枚。根據《華盛頓郵報》的統計，其中僅美軍就發射了超過1000枚攔截導彈，包括「愛國者」系列和「薩德」反導系統的攔截導彈。

為了填補缺口，五角大廈試圖從歐洲與亞太戰區抽調資源，卻引發盟友不安。波蘭《共和國報》透露，美國曾要求波蘭調派一套愛國者反導系統至中東，但遭波蘭國防部嚴詞拒絕，強調該系統必須用於守護北約東翼，拒絕為中東戰局挪窩。

儘管白宮對外宣稱摧毀了伊朗大部分威脅，但《路透社》引述情報人士指出，五角大廈目前僅能確定摧毀了伊朗約1/3的飛彈庫存。其餘2/3可能已損毀，但也可能深藏於抗核打擊的地下隧道與掩體中。這種評估上的模糊地帶，顯示美軍空襲效果並未如五角大廈所吹噓般顯著。

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