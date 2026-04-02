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巴格達恐遭攻擊　美駐伊拉克使館：美國公民立即離境

▲▼ 美國駐巴格達大使館。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為美國駐巴格達大使館。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國駐巴格達大使館2日表示，親伊朗民兵組織可能會在未來24至48小時攻擊首都巴格達，敦促美國公民盡速離開伊拉克。

衛報、安納杜魯新聞社報導，使館稱可能的攻擊目標包括美國公民、企業、大學、外交設施、能源基礎建設、飯店、機場，以及其他被認為與美國有關聯的地點，伊拉克政府機構與平民目標也可能受害。

大使館補充表示，例行領事服務目前已暫停，伊拉克政府無力阻止境內發生或源自其領土的攻擊行動，且部分民兵成員可能與國家機構有所關聯或持有官方身分證件。大使館指出，民兵組織過去曾以綁架美國人為目標，「無論任何理由，請勿前往伊拉克。若人在當地，請立即離境」。

美國指控部分伊拉克武裝團體與伊朗存在關聯，並對美軍在該地區的基地發動攻擊。

自2月28日美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動之後，至今已造成1340人死亡，包括伊朗已故最高領袖哈米尼，伊朗則以無人機和飛彈展開報復反擊，鎖定攻擊目標涵蓋以色列、約旦、伊拉克以及駐有美軍的波灣國家，造成人員傷亡與基礎設施受損，衝擊全球市場及航空運輸。

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