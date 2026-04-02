巴格達恐遭攻擊　美駐伊拉克使館：美國公民立即離境

▲圖為美國駐巴格達大使館。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國駐巴格達大使館2日表示，親伊朗民兵組織可能會在未來24至48小時攻擊首都巴格達，敦促美國公民盡速離開伊拉克。

衛報、安納杜魯新聞社報導，使館稱可能的攻擊目標包括美國公民、企業、大學、外交設施、能源基礎建設、飯店、機場，以及其他被認為與美國有關聯的地點，伊拉克政府機構與平民目標也可能受害。

大使館補充表示，例行領事服務目前已暫停，伊拉克政府無力阻止境內發生或源自其領土的攻擊行動，且部分民兵成員可能與國家機構有所關聯或持有官方身分證件。大使館指出，民兵組織過去曾以綁架美國人為目標，「無論任何理由，請勿前往伊拉克。若人在當地，請立即離境」。

تنبيه أمني – السفارة الأمريكية في بغداد، العراق – ٢ أبريل/ نيسان 2026



الموقع: العراق



قد تعتزم ميليشيات إرهابية عراقية متحالفة مع إيران تنفيذ هجمات في وسط بغداد خلال الـ 24 إلى 48 ساعة القادمة. وقد نفّذت إيران والميليشيات الإرهابية المتحالفة معها هجمات واسعة ضد مواطنين أمريكيين… pic.twitter.com/XGRrazQyRl — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) April 2, 2026

美國指控部分伊拉克武裝團體與伊朗存在關聯，並對美軍在該地區的基地發動攻擊。

自2月28日美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動之後，至今已造成1340人死亡，包括伊朗已故最高領袖哈米尼，伊朗則以無人機和飛彈展開報復反擊，鎖定攻擊目標涵蓋以色列、約旦、伊拉克以及駐有美軍的波灣國家，造成人員傷亡與基礎設施受損，衝擊全球市場及航空運輸。