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挺台開發無人機！美跨黨派議員推「藍天法案」　擺脫中國供應鏈

▲▼美國共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）與總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲提案議員之一的共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）與總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國跨黨派參議員3月31日正式提出「2026台灣藍天法案」（Blue Skies for Taiwan Act of 2026），擴大台灣研發無人機系統與零組件的能力，不再依賴可能被中國影響的科技或供應鏈。

挺台製無人機　法案談什麼

「2026台灣藍天法案」核心內容包括成立由國務院與國防部共同領導的「藍色無人機工作小組」（Blue UAS Working Group），專責評估台灣無人機生產能力，研擬將台製無人機及其零組件，納入美國國防合約管理署（DCMA ）藍色無人機計畫。

該法案不僅試圖擴大台灣無人機產業發展，也授權國務院及國防部為台灣無人機業者設立快速認證程序（fast-track certification process）。此外，更提議建立區域盟友合作框架，打造不依賴中國的無人機供應鏈。

補足關鍵缺口　獲美兩黨議員支持

這項法案由共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）、匡希恆（John Curtis），以及民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）、金安迪（Andy Kim）聯手推動。

金安迪指出，目前無人機零組件高度依賴中國，使得美台等盟友面臨供應鏈威脅，希望透過法案支持台灣自主研發無人機，補足這個缺口。

匡希恆指出，該法案擴大美台在建立安全且具韌性無人機系統方面的合作，擺脫對中國供應鏈的依賴，強化面對區域威脅的遏止力。

默克利指出，美台長期夥伴關係要求美方運用所有可行手段，強化台灣安全、對抗中國脅迫。這項跨黨派支持的法案不僅保護美國戰略利益與印太地區穩定，也確保台灣具備發展自身防衛與美國國安所需的無人機能力。

克魯茲強調，中國投入龐大資源企圖削弱台灣國際地位，甚至孤立台灣，但「這項立法將使無人機系統供應鏈的研發與生產現代化，加強供應鏈整合，並且深化美台國防合作。」

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