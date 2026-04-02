百年台糖石龜溪鐵橋重生！雲嘉攜手投入3800萬　啟動搶修與復建

▲橋體殘構橫臥河道，與周邊山林景致形成強烈對比，既見歷史滄桑，也映照修復的迫切性。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

橫跨雲嘉交界、見證糖業興衰的歷史地標，歷經風災重創後即將重啟修復。台糖石龜溪鐵橋日前由謝淑亞率隊會同地方民代、文史工作者前往會勘，宣布中央與地方合力投入3,800萬元，正式啟動搶修與復建工程，盼讓這座承載百年記憶的橋梁再現風華。

位於雲林縣大埤鄉與嘉義縣大林鎮交界的石龜溪鐵橋，建於1909年日治時期，為當時新高製糖株式會社嘉義工廠（大林糖廠前身）運輸原料所設，全長約100公尺。戰後由台糖於1950年重建，串聯虎尾與大林兩大糖廠，曾短暫兼營客運，隨公路運輸興起逐步停駛，2006年登錄為歷史建築，成為地方重要的產業與交通文化見證。

▲台糖石龜溪鐵橋日前由謝淑亞率隊會同地方民代、文史工作者前往會勘。（圖／記者游瓊華翻攝）

然而，去年7月受丹娜絲颱風挾帶豪雨影響，上游溪水暴漲，強勁洪流持續沖刷橋體，導致結構嚴重受損。其中P3橋墩基礎裸露並產生位移，橋面鐵軌亦出現彎曲變形。縣府雖第一時間啟動緊急搶修，但數日後P3橋墩仍倒塌，橋體毀損進一步擴大。

地方人士對於橋梁修復高度關注。大埤鄉長林森寶指出，石龜溪鐵橋過去是糖鐵運輸的重要動脈，五分車穿梭其上，承載地方發展記憶，如今遭風災破壞，盼中央與地方加速修復，重現歷史風貌。

謝淑亞表示，為兼顧文化資產保存與公共安全，縣府已重新檢討整體修復計畫，並採分階段推動。

第一階段由縣府自籌800萬元，優先吊離斷落河道的鋼構橋體，以確保水流順暢並穩定河床，同時進行嘉義端P4橋墩加固；第二階段則爭取中央補助3,000萬元，進行整體復建工程。歷經半年規劃，目前已進入實質啟動階段。

雲林縣政府文化觀光處處長謝明璇表示，石龜溪鐵橋不僅是交通遺構，更是串聯雲林與嘉義的重要文化節點。該橋曾於2015年完成整體修復並轉型為遊憩空間，如今再度修復，將延續其歷史意象與公共使用功能。目前工程已進入公開招標階段，工期約180日曆天，預計於115年底前完工，屆時將恢復通行，重塑地方觀光動線。

▲石龜溪鐵橋橫跨雲嘉，是重要歷史文化資產。（圖／記者游瓊華翻攝）