伊朗血腥清洗！48小時處決4人　恐重演「3萬人大屠殺」

▲ 伊朗德黑蘭街頭一名警察站崗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗政權近日展開大規模處決行動，過去48小時內至少4名反政府組織「伊朗人民聖戰者組織」（People's Mojahedin Organization of Iran）成員遭到處決。海外反對派組織「伊朗全國抵抗委員會」（NCRI）警告，這波處決可能只是開端，恐怕有更多政治犯將面臨死刑。

藉處決恐嚇人民 視反抗運動為政權威脅

根據《紐約郵報》，NCRI外交事務主席穆哈德辛（Mohammad Mohaddessin）表示，這4起處決案是神權專制政府為「恐嚇人民」、「加強控制」而刻意為之。他在1日的簡報中指出，「在對外戰爭期間處決4名聖戰者組織成員清楚表明，政權將伊朗人民及有組織的抵抗運動視為主要敵人與生存威脅。」

穆哈德辛進一步分析，「他們為何現在被處決？因為政權高層極度擔憂國內情勢，害怕再次爆發民眾起義。」伊朗今年1月便曾爆發大規模反政府示威，約2000名反抗組織成員被拘捕，其中部分人士本周也將面臨處決。

15人死刑已核准 恐重演1988年大屠殺

NCRI證實，除了已處決的4人，另有15人的死刑判決已獲最高法院核准，隨時可能執行，「還有許多政治犯可能被判處死刑。」這波處決行動也引發外界憂慮，伊朗恐怕重演1988年約3萬名政治犯被處刑的大屠殺悲劇。

穆哈德辛指出，「這場戰爭終將結束，戰後社會將變得更動盪，引發更強烈的起義，政權也會顯得更加脆弱」，認為結合民眾起義與反抗運動是推翻政權唯一途徑，但政權試圖透過處決營造恐懼氛圍，阻止年輕族群投身反抗運動。他對此呼籲國際社會介入，「聯合國、美國及所有人權捍衛者必須譴責對聖戰者組織成員的處決行動。」