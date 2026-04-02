川普要把伊朗打回「石器時代」　伊朗飛彈猛轟以色列

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普1日晚間針對伊朗戰事發表全國演說之際，伊朗向以色列發射一連串彈道飛彈，黎巴嫩真主黨同步發射火箭彈。伊朗聯手真主黨發動的最大規模飛彈攻擊，數百萬名以色列人被迫躲入防空洞，伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導稱，新一波飛彈攻擊是在「川普宣布已摧毀伊朗的飛彈能力後」開始。

▲伊朗朝以色列發動飛彈攻勢。（示意圖／路透）

最大規模齊射 10枚飛彈射向以色列

福斯新聞、以色列時報報導，以色列國防軍稱約有10枚彈道飛彈朝以色列中部射來，這是自戰爭爆發初期以來，伊朗針對該地區所發動的最大規模齊射。數分鐘後，以色列中部和北部再度響起警報，伊朗又一次發射飛彈，而這已經是當天伊朗的第6波飛彈攻勢。

到了2日凌晨，以色列國防軍表示防空系統正在運作中，「以軍發現伊朗朝以色列領土發射飛彈，系統正在運作攔截威脅」。以色列媒體指出，伊朗向北部地區發射的飛彈已被攔截，並未造成傷亡。

美軍壓倒性勝利！川普再喊猛攻：讓伊朗回到石器時代

川普在美東時間1日晚間9時（台灣2日上午9時）針對伊朗戰爭發表全國演說，開場便宣告美軍已取得壓倒性勝利，對伊朗造成毀滅性打擊，「美國軍方發起『史詩怒火行動』打擊全球頭號恐怖主義國家伊朗至今僅一個月，過去4周來，我們的軍隊在戰場上取得迅速、果斷且壓倒性的勝利」。

川普進一步稱，美國核心戰略目標接近達成，而且很快就會全面達成。儘管他未明確預告停火時間點，但稱「我們將在接下來2至3周極其猛烈打擊他們，把他們帶回他們所屬的石器時代」。

川普同時警告，若未達成協議，將要空襲伊朗發電廠，「如果在這段期間內沒有達成協議，我們已經鎖定關鍵目標。如果未能達成協議，我們將非常猛烈打擊他們每一座發電廠，而且可能是同時發動打擊」。

▼川普預告猛烈打擊伊朗。（圖／VCG）