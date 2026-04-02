川普演說4大重點一次看！終戰時間仍不明　未提北約盟友

▲川普首次針對伊朗戰爭情況發表全國演說。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普於美東時間1日晚間9時（台灣時間2日上午9時）針對伊朗戰爭發表全國演說，本文整理出內容4大重點，以及他未提及的2大關鍵問題。

伊朗開戰32天 川普演說4大重點

在這場大約19分鐘的演說中，川普大部分都在重申先前就曾發表過的言論。

．川普宣稱在這場衝突中的核心目標「接近達成」。此前，他與國務卿盧比歐表示，「史詩怒火行動」目標包括終止伊朗核計畫、摧毀其彈道飛彈計畫、瓦解伊朗代理人網絡、削弱該國海軍能力。

．川普再度吹噓美國軍事成功，並預告接下來2至3周將「極其猛烈」打擊伊朗。演講尾聲，他說美國「手上掌握了所有的牌，而他們一張也沒有」。

．川普為自己發動戰爭的決定辯護，他形容伊朗是「殺人政權」並且「早在我上任之前就應該被處理好」，伊朗人「曾是中東惡霸，但已經不再是了」。

▼荷莫茲海峽是全球約1/5石油運輸必經路線。（圖／路透）



．川普說，美國石油產量比沙烏地阿拉伯和俄羅斯加起來還要多，雖承認國內對於能源價格上漲的擔憂，但將此歸咎於伊朗。他堅稱美國不需要透過荷莫茲海峽進口任何石油，「我們不需要他們的石油，我們不需要他們擁有任何東西」，那些需要石油的國家應該帶頭重啟海峽。

《美聯社》指出，川普積極支持國內石油開採與生產，也主張美國擁有大量燃料儲備。2025年美國是全球最大石油生產國，日產量超過1300萬桶。俄羅斯與沙烏地阿拉伯分別位居第二與第三，日產量均超過950萬桶。

不過，隨著伊朗戰爭導致全世界燃料價格上漲，美國本周油價突破平均每加侖4美元（約每公升新台幣34元），成為2022年以來首次。美國駕駛人上次集體支付如此高昂的油價，是在4年前俄羅斯入侵烏克蘭之後。

▼兩棲突擊艦「的黎波里號」是增派中東的美軍軍艦之一。（圖／達志影像／美聯社）



國際關注2大焦點 川普隻字未提

．雖然川普再次強調「2至3周」的時間表，卻沒有透露具體停火或撤軍時間點，也未提及額外部署至中東的數千名美軍。

．川普沒有直接談到北約（NATO）。此前，他因歐洲領袖拒絕協助確保荷莫茲海峽安全而大發雷霆，甚至表示強烈考慮退出北約。